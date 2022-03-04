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علي محمد الشامسي: التميّز منظومة متقدمة أسست لها القيادة الرشيدة
علي محمد الشامسي
5 مارس 2022 01:52

أبوظبي (وام)

أعرب معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن بالغ فخره لحصول الهيئة على ثلاث جوائز، ووسام لأفضل مدير عام، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها السادسة، مشيراً إلى أن التتويج هو حصيلة لجهود منتسبي الهيئة، وعملهم الحثيث كفريق واحد، يضع نصب عينيه تحقيق الريادة في مختلف المجالات. 
وأكد معاليه أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق دون الرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للمؤسسات الحكومية، ودعمها للعناصر الوطنية التي عظّمَت من تنافسية الدولة، ووضعتها ضمن مصاف الريادة في الأداء المؤسسي الحكومي لدى المجتمع الدولي. وأضاف أنّ التميّز منظومة إدارية ومهنية متقدمة أسست لها القيادة الرشيدة منذ عقود مضت، ورسمت لها مساراً يحتذى به في منظومة تقديم الخدمات الحكومية لبلوغ الأداء الاستثنائي في إطار تحقيق الرؤى الوطنية من خلال تبني النهج الابتكاري لتعزيز التفوق في النتائج، واستدامة الفكر التطويري في العمل لدعم جودة وسعادة المجتمع، وضمان رفاهيته وتلبية تطلعاته. 
وتوجّه معالي علي الشامسي إلى كافة منتسبي الهيئة بالشكر الجزيل لما تحقق نظير التخطيط الاستراتيجي السليم والمتابعة المستمرة، مثنياً على تحلي الجميع بالمسؤولية المهنيّة، والعمل بروح الفريق الواحد، وفق أعلى مستويات المهنية والكفاءة، مؤكداً ضرورة تجديد الطاقات وتسخير الجهود نحو بذل المزيد من المنجزات الداعمة لأمن وسعادة المجتمع.

الإمارات
علي محمد الشامسي
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز
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