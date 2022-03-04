الجامعة القاسمية و«التعاون الإسلامي» تعززان أطر التواصل

الشارقة (الاتحاد)

استقبل الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، بمكتبه الدكتور أحمد كاويسا سينغيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث بحثا أوجه التعاون المشتركة وسبل تعزيز التواصل بين الجامعة والمنظمة.

وخلال اللقاء، قدم الخلف نبذة عن الجامعة والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية، ومتابعة سموه لكافة مراحل تطور الجامعة ودعمها لتصبح واحدة من الجامعات الرائدة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ونقل الدكتور أحمد كاويسا تحيات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لمدير الجامعة، وأطلعه على كافة أدوارها كمنظمة دولية تجمع سبعاً وخمسين دولة إسلامية، وما تقوم به من أنشطة وفعاليات في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.