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«حمدان التعليمية» تنظم الملتقى الخليجي الثالث للموهوبين
«حمدان التعليمية» تنظم الملتقى الخليجي الثالث للموهوبين
5 مارس 2022 01:52

دبي (الاتحاد)

نظّم مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار الملتقى الخليجي الثالث للطلبة الموهوبين، في إطار سعي مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لتعزيز الجهود في مجال رعاية الموهوبين على المستوى الإقليمي وتسليط الضوء على الإنجازات المتميزة للطلبة الموهوبين على المستوى الخليجي.. وشارك في الملتقى الذي يأتي تزامناً مع احتفاء دول مجلس التعاون الخليجي باليوم الخليجي للموهبة والإبداع، 63 طالباً وطالبة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقدّم الملتقى جلسة رئيسية بعنوان «اتبع شغفك» والتي استضافت أحمد عبدالله الشبل، المشرف العام وأمين مجلس مركز القصيم العلمي، وهو عضو في المنظمة العالمية MILSET وممثل للمملكة العربية السعودية في المنظمة، بحضور كلٍ من خليفة محمد المسافري، رئيس قسم الشؤون السياسية في سفارة الدولة في المملكة العربية السعودية، وهو أحد طلبة مركز حمدان سابقاً والدكتور حمد الحركان الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان بجامعة القصيم لعرض تجاربهم الملهمة.
وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يمثل الملتقى منصة تربوية رائدة لنتباحث ونناقش أحدث الرؤى حول الحلول التربوية العالمية الرائدة لكيفية الارتقاء بمواهبنا الخليجية الشابة، ولنتبادل الخبرات حول كيفية تنمية التفكير الإبداعي والوصول بالمواهب إلى آفاق جديدة من الابتكار في كافة المجالات العلمية سعياً لإعداد جيل جديد يعي التحديات الوطنية ويعمل على إيجاد حلول عملية لها».

دبي
الإمارات
حمدان التعليمية
مؤسسة حمدان التعليمية
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
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