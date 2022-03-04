خبراء: شراكات استراتيجية لتطوير منظومة التعليم

العين (الاتحاد)

اختتمت أعمال «قمة كيو أس للتعليم العالي للشرق الأوسط وأفريقيا التي استضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة على مدى الأيام الثلاثة الماضية» تحت شعار «البيئات التمكينية للابتكار».

وشهد المؤتمر حضوراً مميزاً لأكثر من 200 مسؤول وخبير من المنطقة والعالم لرسم خريطة مستقبلية للمؤسسات التعليمية في المنطقة، وأكد الخبراء المشاركون في المؤتمر أهمية توافق الرؤى بين مؤسسات التعليم العالي وبناء شراكات استراتيجية لتطوير منظومة التعليم وسد الفجوة بين التعليم والصناعة.

وأوصى المشاركون بضرورة ابتكار فرص جديدة لتوفير التعليم عبر الابتكار وتمكين الإبداع ليكون القوة الدافعة لازدهار الأعمال في المنطقة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، «سنتعاون معاً في سبيل تحقيق غايات التعليم العالي في منطقة كبيرة ومتعددة الأوجه، وتتطور بمعدلات مختلفة، وتحظى بمستويات مختلفة من الموارد، حيث تناولت أعمال هذا المؤتمر دراسة أشكال وعمليات الابتكار المطلوبة في جميع أنحاء المنطقة، وتحديد كافة المتطلبات عبر مجموعة متنوعة من مؤسساتنا لتمكين الابتكار».

أدوات الحوار الحضاري

وصف الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة نتائج المؤتمر بأنها «حافز الطموح، وأدوات الحوار الحضاري، والقدرة على التعايش السلمي وحل المشكلات، ودعم الأفراد ليكون لديهم شغف للمعرفة، وتحمل المخاطر، وتحقيق الأهداف، والأهم من ذلك أن التعليم الجامعي يمنح كل خريج مستوى من الكرامة والشعور بقيمة الذات، ويصبح الخريجون مصدر فخر لأسرهم، ويواصلون العمل بشكل منتج في مجتمعاتهم».

وقالت الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، مديرة مؤسسة المركز التاسع للتدريب The 9TC في مملكة البحرين «أتقدم بالشكر والتقدير لجامعة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية QS ومؤسسات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجهودها لإنجاح أعمال هذا المؤتمر وما يتيحه من فرصة لاستكشاف الإمكانات المتاحة لتمكين بيئة الأعمال والتعلم لتكون القوة الدافعة لمؤسسات التعليم العالي والجامعات ومجتمع الأعمال وأرباب الصناعة والطلبة لتهيئة بيئة حاضنة للإبداع والابتكار».

وقالت: «إنه في خضم التحولات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتداخل الأولويات على مستوى العالم والشرق الأوسط وأفريقيا فنحن نؤمن بأهمية هذا المؤتمر لإعداد وابتكار بيئة آمنة وحاضنة لنجاح الأعمال عبر الشراكات الاستراتيجية وقوة المعرفة بما يضمن الاستثمار في راس المال البشري بشكل إيجابي لاكتشاف الفرص المستقبلية وخاصة بعد ظهور العديد من التحديات كان من أبرزها في المنطقة جائحة «كوفيد- 19»