صقر غباش يؤكد أهمية التعاون العربي مع أميركا اللاتينية

الرباط (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش في كلمتة أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأميركا اللاتينية والكاريبي المنعقد حالياً في العاصمة المغربية الرباط ،أن عقد هذا المنتدى الحواري البرلماني يمثل فرصة حقيقية لنا جميعاً للتباحث والتشاور حول مختلف القضايا التي تمر بها دول العالم العربي ودول أمريكا اللاتينية بشكل خاص، وتلك التي يعيشها العالم برمته بشكل عام.

وأشار معاليه إلي أن من الحقائق التاريخية التي ندركها معاً، ونشعر بالفخر حيالها، أن دول العالم العربي ودول أميركا اللاتينية، وبرغم التباعد الجغرافي بينهما، تنتسب إلى أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية والتي تجلت في المساهمات الثقافية والأدبية والفنية الكبيرة التي أغنتْ المكتبة العالمية، والتراث البشري، والفكر الإنساني على مدى قرون زمنية طويلة .

وأكد معاليه أن من الحقائق الثابتة أيضاً أن كلا المنطقتين تزخران بموارد بشرية وطبيعية كبيرة جداً يمكن الاستثمار فيها لتحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعاً، فعلى مستوى الموارد البشرية، يبلغ عدد سكان العالم العربي أكثر من 350 مليون نسمة، يشكل الشباب الفئة الأكبر فيها، بينما يبلغ عدد سكان دول أميركا اللاتينية أكثر من 630 مليون نسمة، معظمهم من الشباب أيضاً، أما في مجال الموارد البشرية، فإن كلا المنطقتين تتميزان بالحيوية والدينامية، وفيهما احتياطي عالمي كبير جدا من الطاقة والمعادن الثمينة ورؤوس الأموال أيضاً.

وقال معاليه: من هذا المنطلق، ورغم أن العلاقات بين العالم العربي ودول أميركا اللاتينية قد شهدت العديد من التطورات الإيجابية في السنوات الأخيرة، بيد أن هذه العلاقـات لم تصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه في المجالات المتعددة التي يمكن لنا التنسيق والتعاون فيها، سيما الاقتصاد، والثقافة، والعلوم، والتكنولوجيا، والسياحة، ومجالات أخرى ذات صلة .

ولفت معاليه إلي أن بناء على ما تقدم، وفي ظل التطورات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي والأمن السيبراني التي باتت تهدد مستقبل الأجيال القادمة من دون استثناء، وفي ظل المستجدات السياسية والأمنية أيضاً التي يمكن لها التاثير على الأمن والسلم الدوليين، أو على التجارة والملاحة الدولية، سواء تعلق الأمر بالحروب التي قد تنشأ هنا أو هناك، أو بتمدد ظاهرة الإرهاب والتطرف العابرة للحدود، فإننا نشعر أن ثمة ضرورة كبرى لخلق مزيد من فرص التنسيق والتعاون بين دول العالم العربي ودول أميركا اللاتينية في المجالات المختلفة التي تخدم مصالح بلداننا وشعوبنا، ومن اهمها مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وعلوم الفضاء .

وأشار معالي صقر غباش إلى أن تجربة دول أميركا اللاتينية في العقود الأخيرة في مواجهة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السريعة، يمكن أن تكون أساساً قوياً للحوار والتعاون مع العالم العربي، الذي يشهد تحولاً وتقدماً مهماً في هذه المجالات. ويمكن لأميركا اللاتينية، بدولها الـ 34 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تؤثر بشكل كبير في الكثير من القضايا التي تعيشها منطقتنا العربية .

وأكد معاليه ضرورة تنسيق الرؤى والمواقف البرلمانية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يصب في مصلحة القضايا المشتركة التي نتشارك الرأي حيالها.. وقال معاليه: لن يفوتني التأكيد هنا أن من شأن تطوير التبادل والتعاون بين أميركا اللاتينية والعالم العربي في مجال التربية والثقافة والفنون التشجيع على فهم أفضل لحضارة ولغات وتاريخ كل منطقة، وهذا الذي يتجلى اليوم مثلا في معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يمثل اليوم أكبر منصة عالمية تحتضمن أكثر من 190 دولة، تستطيع جميعاً أن تستعرض ما وصلت إليه من تطور وتقدم علمي وتقني، وأن تتغنى بتاريخها وحضارتها وإنجازاتها أمام كل دول العالم الأخرى من مكان واحد.