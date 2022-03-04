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صقر غباش: علاقاتنا أخوية وتاريخية مع المغرب
صقر غباش خلال لقائه راشيد الطالبي العلمي (من المصدر)
5 مارس 2022 01:52

الرباط (الاتحاد)

التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك علي هامش مشاركة معاليه علي رأس وفد المجلس في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد حالياً في العاصمة المغربية الرباط.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية من خلال تبادل التجارب والخبرات والتواصل الدائم بين البرلمانيين من البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء كل من: مريم بن ثنية، وصابرين اليماحي، وسعيد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس. وبحضور العصري الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية الشقيقة.
وأكد معالي صقر غباش على عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية الشقيقة وشعبيهما، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزداد متانة وصلابة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وقدم معالي صقر غباش دعوة إلى معالي راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة لزيارة دولة الإمارات وزيارة معرض إكسبو دبي 2020.
من جهته، رحب معالي راشيد الطالبي العلمي، بمعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، وعبر عن اعتزازه بالزيارة التي ستشكل رافداً جديداً لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالمملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

المغرب
صقر غباش
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المجلس الوطني الاتحادي
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