صقر غباش ورئيس «المستشارين» المغربي يبحثان قضايا الإهتمام المشترك

الرباط (الاتحاد)

التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة، على هامش مشاركة معاليه على رأس وفد المجلس في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد حالياً في العاصمة المغربية الرباط.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء كل من: حميد علي الشامسي، وأحمد حمد بوشهاب، وعذراء حسن بن ركاض، وعفراء بخيت العليلي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكد معالي صقر غباش على عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية الشقيقة وشعبيهما، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزداد متانة وصلابة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب معالي صقر غباش عن اعتزازه بدعوته ووفد المجلس الوطني الاتحادي لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى، مؤكداً أهمية دور البرلمانات في تقوية وتعزيز روابط التعاون بين الدول العربية والأفريقية في جميع المجالات بما يكفل التنسيق والتشاور في كل ما يكفل الدفاع عن المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية والأفريقية ولعب دور جسر للتواصل بين المنطقتين، وتقوية علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

وقدم معالي صقر غباش دعوة رسمية إلى معالي رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية لزيارة دولة الإمارات وزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي» وخاصة الجناح المغربي.

من جهته، رحب معالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين رئيس المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، بمعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق، مثمنا قبول دعوته للمشاركة في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والمساهمة في نجاح المؤتمر.

وأكد معالي النعم ميارة على عمق علاقات الأخوة التاريخية المتجذرة والراسخة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الإمارات الشقيقة وتعاونهما في العديد من المجالات، مشيراً للمواقف المشرفة لدولة الإمارات وتضامنها مع مواقف المملكة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات ضد استهداف جماعة الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً على أن المملكة المغربية تدعم دولة الإمارات في جميع مواقفها. ورحب معالي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة بقبول الدعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.