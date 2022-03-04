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مقترح إماراتي بإنشاء لجنة للمرأة والشباب في رابطة «الشيوخ والشورى» في إفريقيا والعالم العربي
مقترح إماراتي بإنشاء لجنة للمرأة والشباب في رابطة «الشيوخ والشورى» في إفريقيا والعالم العربي
5 مارس 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت صابرين حسن اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في مناقشات موضوع «الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة»، ضمن أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي يستضيفه مجلس المستشارين في المملكة المغربية بمدينة الرباط، مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية «بإنشاء لجنة دائمة في الرابطة تعنى بموضوعات المرأة والشباب»، وأن يكون لها نظام عمل واجتماعات دورية تعقد على مدار العام.
وأكدت اليماحي أهمية دور البرلمانات في تحقيق المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة والشباب، حيث إن البرلمانات مناطة دستوريا بالسلطة التشريعية القادرة على صياغة وصناعة القوانين الحاكمة لحركة المجتمعات، وتطوراتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالتنمية المستدامة.

الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
صابرين اليماحي
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