علي النعيمي: تعاون بناء مع «باريس» في القطاعات الحيوية

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أوليفيه كاديك رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا ودول الخليج العربي في مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق له، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي.

وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين الصديقين، والتنسيق لتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا في المحافل البرلمانية الدولية، ودعم العمل المؤسسي البرلماني عبر تبادل الخبرات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي على عمق العلاقات الإماراتية الفرنسية التي تمتد إلى عقود حافلة من العمل المشترك والتعاون الفاعل في جميع القطاعات الحيوية، ونوه إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، ودعم اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر أوليفيه كاديك عن تقديره لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ونجاح في مختلف المجالات، وخاصة في مجال استكشاف الفضاء، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات البرلمانية والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وضرورة استمرار التعاون بين لجان الصداقة البرلمانية لتحقيق أفضل مستويات التعاون وتطوير الجهود المشتركة.