16 مليون زيارة لـ«إكسبو»

أبوظبي (وام)

تخطى «إكسبو2020 دبي» حاجز الـ 16 مليون زيارة بنهاية فبراير الماضي، فيما بلغت أعداد الزيارات الافتراضية عبر المنصات الرقمية أكثر من 150 مليون زيارة افتراضية مدفوعة بمجموعة من الفعاليات الترفيهية المتاحة عبر منصة «لايف من إكسبو»، فيما شهد الحدث الدولي زيارة أكثر من 30 ألفاً من رؤساء الدول والمسؤولين والقيادات الحكومية منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر الماضي وأكثر من 28 ألف فعالية، بواقع 180 فعالية يومياً.

ويتوقع أن يشهد الشهر الأخير من الحدث العالمي ارتفاعاً في أعداد الزوار بالنظر إلى قائمة الأحداث المجدولة وفي مقدمتها القمة العالمية للحكومات، وقمة المعرفة، وفعاليات الاحتفاء بيوم المرأة العالمي، وأسبوع المياه، إضافة إلى قائمة من الفعاليات والأحداث المنوعة.

وشهد «إكسبو 2020» خلال الأسبوع الماضي برنامجاً حافلاً من الفعاليات ذات الاهتمام الدولي، كما شهد إحياء عدد من الدول المشاركة بأيامها الوطنية.