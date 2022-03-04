البواردي يزور جناح السودان في «إكسبو»

دبي (وام)

زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع جناح السودان في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واطلع معاليه على ما يضمه الجناح من معروضات وفي صدارتها أكثر من 184 من أعمال المخترعين والمبتكرين في المجال الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات البحثية والتعليمية ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالسودان، حيث تأتي هذه المشاركة تحت شعار «السودان بلد الفرص اللامتناهية» ما يعكس الفرص والإمكانات غير المحدودة للثروات المختلفة من زراعة ومعادن وثروة حيوانية وصناعات وغاز وبترول، والتي تساعد السودان على الدخول إلى سوق الاقتصاد العالمي.

وقال معاليه: إن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، والتي تأسست في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتطورت في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. وأشاد معاليه في ختام جولته بجهود القائمين على جناح السودان الشقيق، وتوجه لهم بالشكر، وتمنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.