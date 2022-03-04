مريم المهيري: الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامته هدف استراتيجي

دبي (وام)

أشادت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للمحافظة على التنوع البيولوجي والحياة البرية وصون مقدّراتها للأجيال الحالية والمستقبلية، ومكافحة التصحر، بما يُسهم في تحقيق التوازن البيئي.

وقالت معاليها - خلال جلسة نقاشية نظمها «إكسبو 2020 دبي» في مدرّج تيرّا بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، وشاركت فيها «عن بعد»: «الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته يمثل أحد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، لذا، حرصت دولتنا على إيجاد منظومة شاملة تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد بنية تشريعية متكاملة تضم قوانين لحماية الأنواع الحية وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية».

وشددت معاليها على ضرورة تكاتف جميع البلدان لمواجهة التحديات والمخاطر الحقيقية التي تواجه التنوع البيولوجي في عالمنا.وقالت معاليها في الجلسة التي حضرها نخبة من العلماء والخبراء في مجال الحياة البرية: «وفقاً لآخر الإحصائيات، فإن التنوّع البيولوجي آخذ في التدهور في جميع أنحاء العالم مع فقدان أكثر من 68% من الأنواع العالمية خلال 50 عاماً، وهو انخفاض كارثي لم يسبق له مثيل من قبل، الأمر الذي يهدد كافة أشكال الحياة على الأرض، بما في ذلك حياة الإنسان». وأضافت معاليها: «دولة الإمارات كشريك فاعل في المجتمع الدولي، تبنت مع الحكومات والمنظّمات الدولية حزمة من التدابير العاجلة لحماية النباتات والحيوانات، وأسفرت هذه التدابير عن إقرار حزمة من الاتفاقيات المهمة»، مؤكدة التزام دولة الإمارات التام بتنفيذ هذه الاتفاقيات وتفعيل بنودها. وأوضحت معاليها أن هناك تعاوناً كبيراً بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وقالت: «أطلقنا مشروعا وطنيا بالتعاون والتنسيق مع السلطات الحكومية والمحلية والجامعات والمؤسسات ذات الصلة في جميع أنحاء الدولة، بهدف تقييم مخاطر انقراض 1167 نوعاً من الحيوانات والنباتات في الدولة، وتحديد الأنواع المهددة بالانقراض ووضع خرائط لأماكن وجودها وتوزيعها».

من جانبها، استعرضت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، وقالت: «على مدار عقدين كاملين، تمت زراعة أكثر من 12 مليون شجرة من أشجار القرم في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، ونواصل زراعة هذه النوعية من الأشجار لأهميتها البيئية».