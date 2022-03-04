الجناح السويسري في «إكسبو» يعرض أجمل المناطق السياحية

دبي (الاتحاد)

تطرقت إحدى الفعاليات التي أقُيمت في الجناح السويسري في «إكسبو 2020 دبي»، إلى منطقة بحيرة جنيف الأيقونية وعرضت أفضل وأجمل المناطق السياحية فيها بهدف إبراز مكانتها كواحدة من أهم مراكز الابتكار في العالم، مع احتوائها على العديد من التخصصات والصناعات المتنوعة مثل السياحة، التجارة، التعليم والعلوم. ونُظمَت هذه الفعالية مؤخراً للترويج لمنطقة بحيرة جنيف من قبل هيئة السياحة السويسرية وبريسنس سويتزر لاند «Presence Switzerland»، وافتتحت هذه الفعالية السفير «ماسيمو باجي» سفير سويسرا لدى دولة الإمارات العربية المُتحدة ومملكة البحرين بحضور مجموعة من الإعلاميين، ومتخصصي قطاع السياحة والسفر، وكبار الشخصيات، وقادة الأعمال البارزين في هذه الأمسية السويسرية بامتياز.

وتضمنت الفعالية سلسلة من العروض التثقيفية المميزة من قبل كُل من ماتياس ألبريشت، مدير هيئة السياحة السويسرية في مجلس التعاون وبيير أندريه غريمو، مدير التسويق والاتصالات للترويج عن منطقة فود السياحية وكريستوف ستورني، مدير مونترو ريفيرا للسياحة وخوان بيريليون، المسؤول الأكاديمي الأول لمجموعة EHL وجوناثان روبن، مدير الأسواق بجنيف للسياحة ومهدي بنسودة، رئيس التنمية الدولية في مستشفى لاتور في جنيف، حيث قدموا هذه العروض للترويج عن هذه المنطقة التي ترحب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم من جديد ومن دون أي قيود.