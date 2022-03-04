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الإمارات
رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي يشيد بنهضة الإمارات الحضارية
تاجيسي شافو
5 مارس 2022 01:53

أبوظبي (وام)

أشاد رئيس مجلس نواب الشعب «الغرفة السفلى بالبرلمان الإثيوبي»، تاجيسي شافو، بالنهضة التي تشهدها دولة الإمارات على كافة الصعد، لافتاً إلى رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة الإمارات المزدهرة. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي أن تجربة الإمارات ملهمة، حيث يسود التسامح والتعايش السلمي مجتمعها، ويعيش أبناء أكثر من 200 جنسية في سلام ووئام. ويزور المسؤول الإثيوبي الإمارات على رأس وفد يضم أربعة وزراء للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني الإثيوبي في إكسبو 2020 دبي. وأكد المسؤول الإثيوبي أن حجم التبادل التجاري الثنائي يبلغ نحو  مليار دولار أميركي سنوياً، مشيراً إلى رغبة إثيوبيا في مضاعفة هذا الرقم. وأوضح شافو أن نحو مئتي ألف مواطن إثيوبي يعيشون في الإمارات، ويعملون في القطاعات الاقتصادية كافة. ووجه المسؤول الإثيوبي رسالة إلى الجالية الإثيوبية في الدولة، ناصحاً إياهم «بأن بيئة العمل في الإمارات مشجعة ومليئة بالفرص، وبالتالي عليكم العمل بجد واحترام القواعد حتى يتسنى لكم الاستفادة من التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارات». وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي عن سعادته بمستوى التعاون القائم بين المؤسستين البرلمانيتين في الدولتين، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة.

الإمارات
إثيوبيا
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