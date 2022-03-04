«أبوظبي للدعم الاجتماعي»: تطوير المهارات يفتح أبواب سوق العمل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة «أبوظبي للدعم الاجتماعي» إلى تطوير مهارات وقدرات الفرد الشخصية والمهنية، الأمر الذي يمكنه من الانخراط بسوق العمل وخدمة المجتمع والوطن وتوفير مصدر دخل له ولأسرته، مما يسهم في تحقيق طموحاته ويعزز من خبراته مستقبلاً، كما دعت الهيئة إلى الالتزام بالإنفاق السليم ضمن خطة مالية تمكنه من تلبية احتياجاته المعيشية وتحقيق حياة كريمة مستقرة له ولأسرته.

وحرصاً من هيئة «أبوظبي للدعم الاجتماعي» على دعم المستفيدين وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم، تم عمل برامج التمكين التي يلتزم بها المستفيدون على تطوير مهاراتهم وإعدادهم للانخراط في سوق العمل وتعزيز أدوارهم في المجتمع، مما يساعدهم على الوصول إلى فرص عمل تسهم في دعم نجاح مسيرتهم المهنية.

وانطلاقاً من توجه الحكومة للتحول الرقمي ولخدمة المستفيدين بشكل أفضل وأسرع، طورت الهيئة آلية تقديم طلبات الدعم الاجتماعي عبر تبني تحديثات جديدة تهدف إلى تسهيل خدمة الدعم الاجتماعي في إمارة أبوظبي.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المؤقت من خلال منظومة الخدمات الحكومية الموحدة «تم» باستخدام حساب الهوية الرقمية الإماراتية أو عبر زيارة موقع الهيئة (http://ssa.gov.ae)؛ حيث سيتحقق النظام بشكل دقيق من بيانات مقدم الطلب تلقائياً، وقد يتطلب أحياناً رفع بعض الثبوتيات، على أن يتم الرد بالموافقة المشروطة خلال 20 يوماً.. ودعت الهيئة إلى التأكد قبل تقديم طلب الدعم الاجتماعي من استحقاق الأسرة والمبلغ التقديري من خلال استخدام الحاسبة الإلكترونية للدعم على موقع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.