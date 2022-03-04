«الدولي لعمليات الفضاء» يدعو المهتمين لتقديم ملخصات أبحاثهم

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء واللجنة الدولية للتبادل التقني لعمليات المهام الفضائية وأنظمة البيانات الأرضية؛ الجهتان المنظمتان للنسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء (SpaceOps)، فتح الباب حالياً لاستقبال الأوراق البحثية لهذا الحدث المهم، وتقام نسخة العام 2023 من هذا المؤتمر الذي يعدّ أحد أعرق أحداث الفضاء العالمية في مركز التجارة العالمي بدبي، خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023، لتكون المرة الأولى لاستضافته في الوطن العربي.

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يطيب لنا التوجه بالدعوة لجميع الأطراف ذات الصلة بصناعة الفضاء، وتحديداً ممن يرغبون في تقديم إسهاماتهم البحثية والمعرفية، والابتكارات المتعلقة بالعمليات الفضائية، لإرسال أفكارهم من أجل عرضها على مجتمع الفضاء العالمي، وسيكون هذا المؤتمر فرصة مثالية لمناقشة الأفكار الجديدة وتحليلها وتقييمها، إلى جانب الموضوعات المبتكرة، من أجل دفع حدود الابتكار في مجال عمليات الفضاء إلى أعلى مستوى ممكن، والارتقاء بإمكاناته التي تساعد في التأثير بشكل إيجابي على تطور الحضارة الإنسانية».

وتحت شعار «نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض»، ستقوم لجنة البرنامج التقني التابعة للمؤتمر، والمكونة من خبراء ينتمون إلى أبرز منظمات ووكالات الفضاء حول العالم، بإعداد برنامج طموح يركز على الإنجازات الحالية لعمليات الفضاء، وتحديد الاتجاهات لعمليات البعثات المستقبلية.

وقال المهندس عدنان الريس، مدير إدارة الاستشعار عن بعد ومدير برامج «المريخ 2117» في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يوفر المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء ملتقى تقنياً مهماً أمام الخبراء العاملين في مختلف جوانب عمليات الفضاء، لطرح ومناقشة المفاهيم التقنية وآليات وإجراءات عمليات الفضاء المستقبلية، والعمل على تعزيزها، ويتمثل الهدف العام من هذا الحدث في التوصل إلى الأفكار التي ستمكن الأطراف ذات الصلة في مجالنا لتطبيق أعلى معايير عمليات الفضاء، مع وضع الكفاءة والابتكار والسلامة في مقدمة الاعتبارات، وتلبية المتطلبات الضرورية التي تزداد تعقيداً لمهمات الفضاء.. ونتطلع في الوقت ذاته إلى الحصول على الأفكار المبتكرة والمؤثرة التي ستعود بالنفع على عمليات الفضاء، حتى يتمكن هذا القطاع من مواصلة مسيرة تقدمه».