«الحياة الفطرية في أبوظبي.. سلاحف الظفرة» في «إكسبو»

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت هيئة البيئة - أبوظبي أمس الأول أحد أهم أفلامها الوثائقية «الحياة الفطرية في أبوظبي: سلاحف الظفرة» في معرض «إكسبو 2020»، والفيلم الذي تم عرضه في جناح الاستدامة «تيرّا» بحضور العديد من الجهات المعنية وشركاء الهيئة من المؤسسات الحكومية والخاصة، يسلط الضوء على الجهود الرائدة لفريق الهيئة المتخصص في دراسة السلاحف في الخليج العربي.

ويتابع الفيلم الوثائقي الذي استغرق تصويره عامين رحلة مجموعة من الباحثين العاملين في الهيئة خلال قيامهم بمهمتهم لمراقبة السلاحف البحرية التي تأويها الإمارة، بما في ذلك سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء، كما يتتبع الفيلم الوثائقي الفريق أثناء تنقلهم عبر شواطئ الظفرة الجميلة، ليرصد قيامهم بإجراء البحوث العلمية حول نوعي السلاحف الموجودة في أبوظبي، بما في ذلك رسم خرائط لحركة السلاحف الخضراء لأول مرة في المنطقة.

كما يوضح الفيلم كيفية استجابة الهيئة للمخاطر الرئيسة التي تهدد السلاحف البحرية مثل التغير المناخي، والمواد البلاستيكية، ومعدات الصيد المهجورة، والخطوات اللازمة للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة، كما يوضح الفيلم الوثائقي كيف يمكن للجمهور أن يكون جزءًا من الحل، وكيف يمكنه المساهمة بحماية السلاحف البحرية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: «يسعدنا دائمًا تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها هيئة البيئة - أبوظبي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي في الفعاليات الهامة مثل معرض إكسبو دبي 2020، فمن خلال هذه الفعاليات يمكننا المساهمة في زيادة الوعي البيئي والتركيز على القضايا البيئية الهامة على الصعيد العالمي، حيث من المهم أن يتم توحيد الجهود على المستوى الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية المختلفة. ونحن متحمسون لتعريف الجمهور بالجهود التي نقوم بها لحماية السلاحف البحرية من خلال عرض فيلمنا الوثائقي الهام الذي يعرض بطريقة مشوقة بعض أبرز التهديدات الرئيسية التي تواجه سلاحفنا البحرية وكيف يمكننا اتباع نهج استباقي وتوحيد جهودنا لإحداث تغيير إيجابي من أجل مستقبل مستدام».