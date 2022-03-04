2700 حجز لمركبات الأجرة ذاتية القيادة عبر «TXAI»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل انتهاء المرحلة التجريبية الأولى لمركبات الأجرة ذاتية القيادة والتي بدأت نوفمبر الماضي، وتتضمن تشغيل 5 مركبات ذكية توفر خدمة نقل الركاب ضمن شبكة مسارات تربط بين الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والمكاتب والمرافق العامة في جزيرة ياس.

وخلال المرحلة التجريبية الأولى، شهدت خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة أكثر من 2700 حجز للركاب باستخدام تطبيق TXAI المتاح على متجر «جوجل بلاي» ومتجر «أبل ستور»، وتسجيل أكثر من 16 ألف كم.

وأفاد مركز النقل المتكامل بأن المرحلة الأولى تضمنت استخدام مركبات كهربائية ذاتية القيادة، تم تشغيلها بالتعاون مع بيانات للخدمات المساحية إحدى شركات مجموعة G42.

وصنفت الخدمة في مرحلتها التجريبية الأولى على أنها المستوى (4) من القيادة الذاتية، إذ يمكن للمركبة أداء جميع مهام القيادة في ظل جميع الظروف تقريباً من دون أي تدخل بشري، ومع أن المركبات ستسير بالقيادة الذاتية، إلا أن فيها مقعد للقيادة سيشغله موظف السلامة أثناء المرحلة التشغيلية الأولى والثانية للتدخل في حال ظهور أي أمر مفاجئ، حرصاً على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، حيث تتميز المركبة بتوفر معايير عالية من السلامة والأمان، وتشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق واتصال المركبة بمحيطها الخارجي وتجنب الاصطدام بأي جسم.

وتوفر شركة بيانات، نظام إدارة المركبات ذاتية القيادة، بعد أن أجرت عمليات الاختبار الشامل لمستويات السلامة والأمان بما يضمن الامتثال التام لقانون السير والمرور في دولة الإمارات.

وتدعم خدمة نقل الركاب بمركبات أجرة ذاتية القيادة جهود مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، نحو إرساء بيئة نقل آمنة ومستدامة تواكب التطور الحاصل في قطاع النقل، وتجعل رحلات التنقل في إمارة أبوظبي متوافرة للجمهور عبر تطبيقات الهاتف المحمول بطريقة ذكية، سريعة ومريحة.

كما تدعم هذه الخدمة استراتيجية دائرة البلديات والنقل لاستخدام المركبات ذاتية القيادة ضمن منظومة نقل متكاملة ومستدامة تثري تجربة الأفراد، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وروادها، وتدعم التنمية المحلية بمختلف أبعادها.