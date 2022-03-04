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تشغيل تجريبي لخدمة نقل جديدة بالحافلات العامة في أبوظبي
أرشيفية
5 مارس 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل عن بدء تشغيل خدمة نقل جديدة بالحافلات العامة توفر مساحة داخل الحافلة تسمح لمستخدمي الدراجات الهوائية من نقل دراجاتهم معهم في الحافلات، وذلك بهدف تعزيز ثقافة النقل المستدام باستخدام وسائل التنقل الخاصة بهم عبر شبكة النقل بالحافلات العامة وإكمال الميل الأخير من الرحلة إلى وجهتهم من وإلى مراكز المدينة الرئيسية ومناطق الجذب السياحي والترفيهي على مسار يتناسب مع احتياجات القاطنين والزوار ويربط بين جزيرة الريم وجزيرة الحديريات. ويسعى مركز النقل المتكامل إلى دعم وتوسيع الجهود المشتركة في جعل النشاط البدني والتنقل المستدام جزءاً من الروتين اليومي للارتقاء بجودة الحياة وخدمة المجتمع وإسعاده في إمارة أبوظبي، كما يتوقع المركز أن تشهد الخدمة الجديدة استجابة واسعة من قبل السكان والزائرين، لا سيما أنه ولأول مرة يتم تشغيل خط خدمة يصل إلى الوجهة الترفيهية والسياحية والرياضية «جزيرة الحديريات» ويدعم نقل الدراجات الهوائية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم وتصنيع الرفوف بخصائص تضمن السلامة للركاب والدراجات على حد سواء، حيث تتميز بتصميم داعم يضمن ثبات الدراجات بأمان وسهولة دون أن يشكل عائقاً على الحركة الداخلية للركاب، كما روعي في تصميمها خدمة فئة أصحاب الهمم، وكذلك تتوفر مزالق تسهل دخول وخروج المستخدمين من وإلى الحافلة.
تسهم الخدمة الجديدة في تعزيز استخدام وسائل النقل المستدام في إمارة أبوظبي وتدعم رحلات الميل الأول والميل الأخير وتساعد في دعم النموذج الاقتصادي للمدن عبر تسهيل الحركة من البيت إلى العمل أو الوجهات الرياضية والترفيهية لجميع أفراد المجتمع.
وسيتم في المرحلة الأولى تشغيل 6 حافلات على المسار الجديد الذي يمر بعدد من المواقع في مدينة أبوظبي بداية من جزيرة الريم مروراً بأهم معالم أبوظبي مثل: محطة الحافلات الرئيسة، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، مجمع زايد التعليمي، شاطئ مرسانا، مخيم باب النجوم، 321 سبورتس، وتم تمييز الخدمة بوضع علامة الدراجة الهوائية مع رقم الخدمة.
وتعمل الخدمة رقم 73 في الاتجاهين من الساعة 06:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل على مدار الأسبوع، بتواتر زمني يقدر بـ 30 دقيقة في أوقات الذروة، و60 دقيقة خارجها. للاطلاع على مواعيد الرحلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل www.itc.gov.ae أو عبر تطبيق «دربي» الذكي أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني الاتصال على 800850.

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