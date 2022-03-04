58 مليون مركبة مبيعات «السيارات ذاتية القيادة» في 2030

منى الحمودي (أبوظبي)

تعكف الجهات التنظيمية حول العالم على وضع السياسات والأطر التشريعية المناسبة لقطاع السيارات المستقلة «ذاتية القيادة» التي يتم التحكم بها من خلال الحاسوب، بحسب الدكتورة نجوى الأعرج، كبير الباحثين في مركز بحوث التشفير ومركز بحوث الروبوتات المستقلة.

وتوقعت الأعرج أن ينمو عدد السيارات المستقلة، ذات معدل الاستقلالية بالمستوى الأول أو أكثر (مساعدة السائق)، بشكل كبير حتى عام 2024، كونه من القطاعات سريعة التطور، التي شهدت تطوراً تقنياً غير مسبوق خلال الأعوام القليلة الماضية. ونوهت إلى توقعات مؤسسة البيانات الدولية في سبتمبر 2020، التي تكهنت ارتفاع عدد السيارات المستقلة حول العالم من 31.4 مليون مركبة في عام 2019 إلى 54.2 مليون في عام 2024، وفي عام 2030، من المتوقع أن تصل المبيعات العالمية لهذه المركبات إلى نحو 58 مليون مركبة، مضيفة: لذا فإننا نأمل أن نساهم بشكل واسع في هذه الأرقام والإنجازات المهمة.وقالت: إن مجال سباقات السيارات المستقلة «ذاتية القيادة» أحد المجالات الرئيسة التي يركز عليها مركز بحوث الروبوتات المستقلة، ويشمل عملنا في المركز مجالات الإدراك والتواصل والتحكم واتخاذ القرارات والإلهام الحيوي والأنظمة المستقلة المعيارية وذاتية التنظيم. ونحن نسعى لاستكشاف مدى تطبيقاتها في مختلف البيئات جواً وبحراً وبراً وتحت الماء، ناهيك عن الطائرات المسيرة التي تشكل جانباً محورياً في مستقبلنا.

وأضافت: «في عصرنا الحالي، لم تعد زيادة كفاءة الأنظمة كافية دون محاولة تقليص البصمة الكربونية العالمية، وذلك بالطبع يشمل قطاع سباقات السيارات. لذا فإننا نود أن نساهم في هذا السياق وأن نطور أنفسنا لإحداث أكبر أثر إيجابي على البيئة».

نجوى الأعرج

وحول سباقات السيارات المستقلة وميزاتها الرئيسة، أوضحت الدكتورة نجوى الأعرج أنها تكنولوجيا حديثة تتيح الإمكانية لإجراء السباقات للسيارات المستقلة أو ذاتية القيادة، فهي تشكل رياضة سريعة التطور تتسابق فيها السيارات التي يتم التحكم بها باستخدام الحاسوب. واكتسبت هذه السباقات رواجاً كبيراً هذه الأيام، علماً أنها تساعد أيضاً على اختبار أحدث التقنيات والمركبات في أشهر حلبات سباقات السيارات حول العالم.

وأشارت إلى أن سباقات السيارات المستقلة تتيح للشركات المصنّعة لسيارات السباقات والفرق اختبار مركباتها وفق إعدادات مختلفة بهدف تحديد المشاكل التي تواجهها دون الحاجة إلى سائقين فعليّين لقيادتها على أرض الواقع، وتساعد هذه الاختبارات في خفض التكاليف والوقت والجهد، علماً أن هذه السيارات ذاتية القيادة يتم تعديلها وتحسينها للعمل في ظروف يتم فيها اختبار أقصى قدرات المركبة من ناحية التحمل والسرعة.

مواصفات رئيسية

لفتت الدكتورة نجوى الأعرج إلى أن المركبات المستقلة تعتبر أكثر استدامة وملاءمة للمناخ، فوفقاً لوزارة الطاقة الأميركية، يمكن للسيارات المستقلة أن تقلل معدلات استهلاك الطاقة من 90% إلى 200%، الأمر الذي سيسهم في إحداث فرق هائل في بيئتنا نظراً إلى أن قطاع النقل يعد مسؤولاً عن أكثر من ربع الانبعاثات العالمية حالياً، مشيرةً إلى أنها تضم أنظمة سلامة متقدمة تساعد في مشاركة البيانات الفورية حول وضعها الحالي، بما يتضمن الموقع ومستوى التسارع ومعدل ضغط المكابح في الأنظمة الإدراكية، وتستخدم السيارات المستقلة للكاميرات التقليدية والرادارات وأنظمة تحديد المدى عن طريق الضوء.

وبينت الفرق بين سباقات السيارات المستقلة وسباقات الفورمولاـ 1، حيث إن سباقات السيارات المستقلة لا تصدر ضجيجاً مثل سيارات الفورمولاـ 1 ذات المحركات الصاخبة. وتستخدم السيارات المستقلة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة دون وجود أي سائق على متنها، لذا فهي تشكل بديلاً أكثر أماناً من سباقات الفورمولاـ 1. حيث شكلت التكنولوجيا والعلوم أساس سباقات السيارات المستقلة.

الحدث الأبرز

في ما يتعلق بمشاركة معهد الابتكار التكنولوجي متمثلاً بفريق TII-EuroRacing في سباق Autonomous «Challenge ضمن معرض CES 2022 الذي يعد الحدث التقني الأبرز على مستوى العالم، أكدت الدكتورة نجوى الأعرج أن مركز بحوث الروبوتات المستقلة يعمل منذ وقت سابق على تعزيز التقنيات المستقلة وتطوير التقنيات الجديدة وتطبيقها لابتكار الحلول الروبوتية المستقلة بشكل كامل، وجاءت المشاركة تماشياً مع التزام المعهد بتطوير سيارات السباقات المستقلة والأنظمة المستقلة والطائرات المسيرة خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وقد شارك في سباق Indy Autonomous Challenge في أكتوبر 2021 بصفته راعياً لفريق EuroRacing، وكانت المشاركة مهمة في هذا الحديث الكبير لترسيخ الصورة الريادية لمعهد الابتكار التكنولوجي في هذا المجال، منوهةً بأن فريق EuroRacing المدعوم من معهد الابتكار التكنولوجي وصل إلى النهائيات برقم قياسي بلغ 223 كم في الساعة لأفضل متوسط سرعة للدورة الواحدة، وحققنا في النهاية سرعة قصوى بلغت 272 كيلومتراً في الساعة.