تقنية حديثة تعالج القدم السكري وتحد من البتر

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي لجمعيات التئام الجروح جلساته في أبوظبي بمشاركة أطباء وخبراء ومتخصصين في علاج الجروح من مختلف دول العالم.

وبحث المؤتمر الذي يستمر حتى يوم 5 مارس الجاري، أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة وأفضل الممارسات المتبعة في علاج الجروح والعناية بالمرضى.

وعرض المؤتمر تقنية «الديرماسين»، وهي تقنية حديثة مصنوعة من الماء المؤكسد، تستخدم لعلاج التقرحات السريرية، وعلاج القدم السكري، وعلاج الجروح، وتقليل عمليات بتر الأطراف.

وعرض المؤتمر آخر الدراسات السريرية المتعلقة بتقنية «الديرماسين» والتي أجازتها هيئة الدواء والغذاء الأميركية «FDA»، وهيئة الصحة وحماية البيئة الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء السعودية، ووزارة الصحة بالإمارات، لقدرتها على الحماية من الإصابة بـ «الغرغرينا»، وأنقذت آلاف الحالات من البتر على مستوى العالم دون أي آثار ضارة.

وهذه التقنية حولت الماء إلى محلول لتطهير الجلد والجروح وإزالة الأنسجة الميتة من الجروح، وتقتل مجموعة واسعة من مسببات الأمراض كالفيروسات، البكتيريا، الفطريات والجراثيم.

وقالت صفا قدومي مدير «مايكروسيف جروب»، المسؤولة عن التقنية: «إنها تتميز بكونها خالية من الكحول أو المواد الكيميائية، ما يجعلها آمنة على الجلد ولا تسبب التهيج أو الحساسية».

وأضافت خلال عرضها التقنية بالمؤتمر: « أن التقنية تعالج التقرحات السريرية، وتقرحات مرضى السكري، وجروح ما بعد العمليات الجراحية والجروح الناتجة عن الإصابات والحوادث، كما أنها آمنة للاستخدام على الأنسجة والأعضاء المكشوفة والعظام».

وذكرت أنه تم اعتماد التقنية في مستشفيات دول الخليج لعلاج الحروق بأنواعها، والتهيجات الجلدية، كما تستخدم أثناء العمليات الجراحية. وقال رامي جمعة مدير قسم الجروح في «شركة أبوظبي الدولية للخدمات الطبية» إن تقنية «الديرماسين» معتمدة في أغلب عيادات الجروح في مستشفيات الإمارات، وذلك لفعاليتها في منع ومعالجة التهابات الجروح الحادة والمزمنة، كما أنها تعتبر آمنة وسهلة الاستخدام من قبل الكادر الطبي والتمريضي.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية توفير أفضل عناية بالجروح للحفاظ على الأطراف وحماية حياة المرضى، إضافة إلى التوعية بأهمية حماية مرضى السكري من التقرحات وجروح الأقدام.

وأكد المؤتمر أهمية التوعية بالوقاية من الجروح من خلال تطوير برامج فعالة، وتدريب متخصصين في العناية بالجروح وتبني برامج فعالة لمكافحة قدم مريض السكري.

وتبادل المشاركون خبراتهم ودراساتهم السريرية حول العناية بالجروح، وعلم التغذية، والأمراض الجلدية، وجراحة العظام، إضافة إلى جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة والتجميل.