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«الصحة» تعزز التوعية بمرض السكري في المدارس
جانب من فعاليات البرنامج في دورة سابقة ( أرشيفية)
5 مارس 2022 01:52

دبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الجناح الفرنسي بمعرض «إكسبو 2020 دبي» عدة فعاليات ضمن برنامج «كيدز» بهدف تعزيز الوعي بمرض السكري لدى طلبة المدارس، وذلك من 4 إلى 7 مارس 2022، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركة «سانوفي» العالمية.
وتتزامن هذه الفعاليات مع الذكرى المئوية لاكتشاف «الإنسولين» كابتكار دوائي رائد لعلاج للسكري، أسهم في إحداث الفارق في الحياة اليومية للمرضى، يترافق مع التطور المُستمر لتطبيقات العلاج، في إعادة صياغة التعامل مع داء السكري في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم ككل.
ومنذ انطلاق البرنامج في عام 2016، تمكن مشروع «كيدز» من تغطية المدارس والوصول إلى 57.284 طالباً في 183 مدرسة، وتدرب 4.117 معلماً، و3.045 والداً و188 ممرضة مدرسية في كافة أنحاء الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المشروع أيضاً توزيع نحو 60.000 كُتيبٍ على الأطفال والمدارس والعائلات.
وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن تنظيم الفعاليات لبرنامج «كيدز» يأتي في إطار البرامج التوعوية النوعية الهادفة، إلى تعزيز الأنماط والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة لدى الأطفال، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنشئة أجيال المستقبل بطريقة صحية سليمة وتوفير السلامة النفسية والبدنية، وتعزيز مستويات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف الدكتور الرند: «نحن سعداء للغاية بإنجاز مشروع «كيدز» مع الطلاب، والذي يسلط الضوء على أهمية تعزيز بيئة إيجابية تساعد الأطفال المصابين بالسكري على إدارة حالتهم باستخدام أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية. حيث إن الوقت الراهن هو المناسب تماماً لنقل هذا المشروع إلى أحد أهم الأحداث العالمية حالياً، وهو «إكسبو 2020 دبي»، لتوسيع نطاق التأثير الإيجابي للمشروع على أطفالنا ومجتمعنا وتحفيز الحوار الدولي لصالح التقدم والتعاون فيما يتعلق بالمعركة العالمية ضد داء السكري». وأكد الرند؛ أن الوزارة تولي شريحة الطلاب أولوية قصوى في تخطيط وتنفيذ مسارات التوعية الصحية بالسكري، بالتنسيق مع الهيئات الصحية والتعليمية. ولفت إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للسكري وشركة «سانوفي» في العمل معاً على برنامج «كيدز» للوقاية من السكري في المدارس، ضمن توجهات الوزارة لتعزيز بيئة صحية مستدامة وفق برامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.

الإمارات
السكري
مرض السكري
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
إكسبو
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