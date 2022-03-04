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«فاطمة للعلوم الصحية» تكرّم فريقها الفائز بـ«المبدعين العرب»
«فاطمة للعلوم الصحية» تكرّم فريقها الفائز بـ«المبدعين العرب»
5 مارس 2022 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

كرم الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فريق برنامج الإسعاف الطبي والطوارئ في كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد، الفائز مؤخراً، بجائزة «إبداعات عربية»، التي تنظمها جامعة حمدان بن محمد الذكية، حيث فاز الفريق بالمركز الثالث عن ابتكار تطبيق ذكي لتقييم مهارات الطالبات بصورة دورية ومستمرة طوال فترة تعليمهم في الكلية، بما يساعد على إحداث التطوير الدائم في القدرات الابتكارية للطالبات.
وقال الدكتور أحمد العور، إن هذه الجائزة، تعكس مدى نجاحات كلية فاطمة للعلوم الصحية، في ترسيخ استراتيجية «أبوظبي التقني» من خلال تطبيق مناهج أكاديمية وعملية متطورة ومختبرات عالية الجودة والتنوع، ولجنة علمية رفيعة المستوى، تشجع الطالبات على الابتكار في التخصصات كافة، بما يطور قدراتهم على التنافسية العالمية في كافة الدول والمحافل العلمية، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح القيادة الرشيدة، في تمكين المؤسسات المعنية في الدولة من إثراء المساقات الدراسية بمادة الابتكار، التي تضمن من خلالها تخريج كفاءات وطنية تلبي متطلبات التقدم الصناعي والتكنولوجي والطبي في الدولة. 

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أبوظبي
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