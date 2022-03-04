طرد «شاك» من مسكن شعبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع بين مالكة مسكن شعبي وشاكٍ برفض طلب لم يقدم صاحبه سنداً يخوله البقاء به، موضحة أن حق الانتفاع للمساكن الشعبية يكون للمواطنين من دون غيرهم وفقاً لنصوص القانون 3 لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بطرد الشاكي من عين التداعي وتسليمها لمالكة المسكن، وذلك عملا بالمادة183/1 من ذات القانون المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.

وكان شاك قد أقام عريضة على حكم المحكمة مطالباً حقه في المسكن الشعبي، وأنه حائز للعين منذ مدة طويلة بحسب القانون الذي كفل له أحقيته للانتفاع بها بحسب ادعائه.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت من أوراق الدعوى ومستنداتها وكتاب البلدية المؤرخ أن مالكة المسكن قد تسلمت نصف المسكن الشعبي بإحدى مناطق أبوظبي القديمة وأن النصف الثاني منه لم يستدل على استلام أي شخص له وعليه تم إصدار سند تملك نصف المسكن كما أنه ومن خلال كشف ميداني على المسكن تبين أن المسكن الشعبي مقسم إلى قسمين الأول تسكنه مالكة المسكن، والقسم الثاني لم يوجد به أحد وعليه تم إصدار سند ملكية جديدة لها. وأوضحت المحكمة أن الشاكي لم يقدم سنداً يخوله البقاء بالمسكن الشعبي وأن حق الانتفاع للمساكن الشعبية للمواطنين من دون غيرهم وفقاً لنصوص القانون 3 لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بطرد الشاكي من عين التداعي وتسليمها لمالكة المسكن مع عائلتها وهو استخلاص سائغ له معينه من أوراق الدعوى ومستنداتها ويكفى لحمل قضاء الحكم ولا يعيبه من بعد إعراضه عن الرد على دفاع الشاكي المتعلق بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة بحسبان أن المحكمة قد استخلصت قيام صفة المالكة من سند ملكيتها الصادر من الجهة المانحة والثابت بمقتضاه تملكها نسبة 100% من عين التداعي وكذا خطاب البلدية المؤرخ بالمضمون ذاته، ومن ثم فيحق لها بصفتها مالكة العين طرد «الشاكي» الغاصب منها ولا ينال من ذلك ما أورده الشاكي بدفاعه أنه حائز للعين منذ مدة طويلة منذ أن أعطي له الحق بالانتفاع بها منذ سنين طويلة وانقضاء الحق في سماع الدعوى والتجهيل بالطلبات فإنه لا يعدو أن يكون دفاعاً مرسلاً عارياً عن دليله ويناهضه، ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي كونه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام المحكمة.