10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
ربط جميع أبنية جامعة خليفة بنظام «حصنتك»
جامعة خليفة
5 مارس 2022 01:52

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن ربط جميع الأبنية في حرمي الجامعة بنظام «حصنتك» للسلامة المدمج مع القيادة العامة للدفاع المدني. ويهدف تصميم نظام «حصنتك»، وهو المبادرة الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص ممثلين بوزارة الداخلية وشركة «إنجازات»، المتخصصة في مجال التحول الرقمي، إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المتعلقة بالاستجابة لحالات الحرائق الطارئة وأنظمة إنذارات السلامة من خلال تطوير نظام ذكي ومتقدم يساهم في الحد من المدة الزمنية اللازمة للاستجابة ويعزز فعالية التعامل مع الحالات الطارئة في جميع أنحاء الدولة، ما يقلل من حدوث الخسائر في الأرواح والممتلكات.
ويقوم نظام «حصنتك» في جامعة خليفة بإرسال إشعارات الإنذار لمركز قيادة الدفاع المدني في الوقت الفعلي، وذلك في حال حدوث حريق أو تصاعد للدخان، حيث سيقوم مركز القيادة بالتواصل مع فريق إدارة المرافق في الجامعة للتأكد ما إذا كانت إشارات الإنذار صحيحة أم خاطئة ليقوم فريق إدارة المرافق بدوره بالتأكد من صحة تلك الإشعارات وإصلاح أجهزة الإنذار في حال خطئها، أما في حال وجود حريق في أحد المباني، فسيقوم فريق الدفاع المدني بالاستجابة بشكل فوري.
وقال الدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول للخدمات المساندة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسرنا أن نشارك في نظام (حصنتك) الذي يضمن توفير بيئة سالمة وآمنة بيئياً تناسب جميع أفراد مجتمع جامعة خليفة، حيث تعتبر هذه البيئة التي هي دائماً على رأس أولوياتنا العامل الأكثر أهمية في عملية التعليم ونقل المعرفة لذلك، نحرص على ربط منشآت الجامعة بنظام «حصنتك» للتأكيد على الأهمية التي نوليها للصحة والبيئة ومعايير السلامة في جميع أنحاء حرمي الجامعة ومرافقها ومراكز بحوثها».
من جانبه، قال أيمن السبيعي مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت: «تعتبر مبادرة (حصنتك) من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم، حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في الهيئات والمعاهد التعليمية مثل جامعة خليفة لضمان سلامة مبانيها ومرتاديها ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون مع الهيئات التعليمية التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية التي تضع العميل وسلامته في المقام الأول».
وأضاف: «قامت جامعة خليفة بالمبادرة بالتسجيل في نظام (حصنتك) الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومفضلة للطلاب وسيواصل نظام (حصنتك) العمل على مدار الساعة لحماية المباني المتصلة بمنظومته، بما يضمن سلامة مرتادين المباني والقاطنين فيها من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية المبتكرة».
وتسعى جامعة خليفة ممثلة بحرميها إلى توفير بيئة آمنة تتلاءم مع أفضل معايير التعليم والبحوث، حيث تتولى إدارة المرافق في الجامعة مسؤولية جودة الحياة الجامعية المتعلقة بالطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والشركاء والزوار في حرمي الجامعة. 

أبوظبي
الإمارات
جامعة خليفة
حصنتك
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©