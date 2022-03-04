ربط جميع أبنية جامعة خليفة بنظام «حصنتك»

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن ربط جميع الأبنية في حرمي الجامعة بنظام «حصنتك» للسلامة المدمج مع القيادة العامة للدفاع المدني. ويهدف تصميم نظام «حصنتك»، وهو المبادرة الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص ممثلين بوزارة الداخلية وشركة «إنجازات»، المتخصصة في مجال التحول الرقمي، إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات المتعلقة بالاستجابة لحالات الحرائق الطارئة وأنظمة إنذارات السلامة من خلال تطوير نظام ذكي ومتقدم يساهم في الحد من المدة الزمنية اللازمة للاستجابة ويعزز فعالية التعامل مع الحالات الطارئة في جميع أنحاء الدولة، ما يقلل من حدوث الخسائر في الأرواح والممتلكات.

ويقوم نظام «حصنتك» في جامعة خليفة بإرسال إشعارات الإنذار لمركز قيادة الدفاع المدني في الوقت الفعلي، وذلك في حال حدوث حريق أو تصاعد للدخان، حيث سيقوم مركز القيادة بالتواصل مع فريق إدارة المرافق في الجامعة للتأكد ما إذا كانت إشارات الإنذار صحيحة أم خاطئة ليقوم فريق إدارة المرافق بدوره بالتأكد من صحة تلك الإشعارات وإصلاح أجهزة الإنذار في حال خطئها، أما في حال وجود حريق في أحد المباني، فسيقوم فريق الدفاع المدني بالاستجابة بشكل فوري.

وقال الدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول للخدمات المساندة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسرنا أن نشارك في نظام (حصنتك) الذي يضمن توفير بيئة سالمة وآمنة بيئياً تناسب جميع أفراد مجتمع جامعة خليفة، حيث تعتبر هذه البيئة التي هي دائماً على رأس أولوياتنا العامل الأكثر أهمية في عملية التعليم ونقل المعرفة لذلك، نحرص على ربط منشآت الجامعة بنظام «حصنتك» للتأكيد على الأهمية التي نوليها للصحة والبيئة ومعايير السلامة في جميع أنحاء حرمي الجامعة ومرافقها ومراكز بحوثها».

من جانبه، قال أيمن السبيعي مدير عام شركة حصنتك للمباني والمنشآت: «تعتبر مبادرة (حصنتك) من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم، حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في الهيئات والمعاهد التعليمية مثل جامعة خليفة لضمان سلامة مبانيها ومرتاديها ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون مع الهيئات التعليمية التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية التي تضع العميل وسلامته في المقام الأول».

وأضاف: «قامت جامعة خليفة بالمبادرة بالتسجيل في نظام (حصنتك) الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومفضلة للطلاب وسيواصل نظام (حصنتك) العمل على مدار الساعة لحماية المباني المتصلة بمنظومته، بما يضمن سلامة مرتادين المباني والقاطنين فيها من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية المبتكرة».

وتسعى جامعة خليفة ممثلة بحرميها إلى توفير بيئة آمنة تتلاءم مع أفضل معايير التعليم والبحوث، حيث تتولى إدارة المرافق في الجامعة مسؤولية جودة الحياة الجامعية المتعلقة بالطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والشركاء والزوار في حرمي الجامعة.