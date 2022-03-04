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علي بن سباع يتسلم كتاباً من «شرطة دبي»
علي بن سباع يتسلم كتاباً من «شرطة دبي»
5 مارس 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، والعقيد عبدالله جاسم مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع العمليات نائب رئيس معيار الرشاقة المؤسسية في شرطة دبي، والدكتور سيد أحمد بنروان، مستشار القيادة العامة لشرطة دبي في مجال الابتكار، وذلك داخل مقر الكلية.
وخلال اللقاء، تسلم الدكتور علي بن سباع المري كتاب «Dubai Police Organizational Agility Framework» الذي يلقي الضوء على مرونة الإطار التنظيمي والمؤسسي لشرطة دبي، ويقدم نظرة شاملة على التحولات الذكية التي شهدتها شرطة دبي خلال العقدين الماضيين، ويشرح الخطط المستقبلية والأساليب والمبادرات المبتكرة التي ستُنفّذ خلال الخمسين عامًا القادمة.
وقال  الدكتور المري: «سعداء بالشراكة الدائمة مع شرطة دبي التي تعد واحدة من أهم المؤسسات الوطنية والضامنة لحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع، والتي ترسخ بجهودها الطريق أمام منظومة التنمية في كل القطاعات. ويعد كتابها الجديد إنجازاً بحثياً مهماً يرصد جهود «شرطة دبي».

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