«شرطة دبي» تؤكد فعالية «المعثورات الذكي» في إعادة المفقودات لأصحابها

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، أن نظام المعثورات الذكي، أحدث نقلة نوعية فارقة في تسلم وتسليم المعثورات وإعادتها لأصحابها في أي مكان في العالم، نظراً لاعتماده على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي اختصرت الزمن، وسهلت الإجراءات، ووحدت الجهود بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ضمن منظومة عمل متكاملة وشاملة وذكية.

يأتي ذلك تعقيباً على تغريدة إبراهيم عبد الملك، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سابقاً، التي وجه فيها شكره لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مثنياً على جهود موظفي المؤسسة بقيادته، وجهود موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات بإدارة اللواء علي عتيق بن لاحج، بعدما تلقى رداً منهم بأن ساعته التي فقدها في مطار دبي الدولي «في الحفظ والصون»، وذلك بعد دقائق معدودة من إبلاغه عن فقدانها. وقال اللواء ابن لاحج، إن شرطة دبي حريصة على إسعاد جميع مستخدمي مطارات دبي والحفاظ على ممتلكاتهم ومقتنياتهم وإيصالها لهم في أي مكان بالعالم، بفضل احترافية الكوادر البشرية وتعاملها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ورصد كل شيء، حفاظاً على أمن الأفراد وممتلكاتهم، وترسيخاً لمشاعر الأمن والاطمئنان.