10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
«شرطة دبي» تؤكد فعالية «المعثورات الذكي» في إعادة المفقودات لأصحابها
علي بن لاحج
5 مارس 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، أن نظام المعثورات الذكي، أحدث نقلة نوعية فارقة في تسلم وتسليم المعثورات وإعادتها لأصحابها في أي مكان في العالم، نظراً لاعتماده على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي اختصرت الزمن، وسهلت الإجراءات، ووحدت الجهود بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ضمن منظومة عمل متكاملة وشاملة وذكية.
يأتي ذلك تعقيباً على تغريدة إبراهيم عبد الملك، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سابقاً، التي وجه فيها شكره لمعالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مثنياً على جهود موظفي المؤسسة بقيادته، وجهود موظفي الإدارة العامة لأمن المطارات بإدارة اللواء علي عتيق بن لاحج، بعدما تلقى رداً منهم بأن ساعته التي فقدها في مطار دبي الدولي «في الحفظ والصون»، وذلك بعد دقائق معدودة من إبلاغه عن فقدانها. وقال اللواء ابن لاحج، إن شرطة دبي حريصة على إسعاد جميع مستخدمي مطارات دبي والحفاظ على ممتلكاتهم ومقتنياتهم وإيصالها لهم في أي مكان بالعالم، بفضل احترافية الكوادر البشرية وتعاملها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ورصد كل شيء، حفاظاً على أمن الأفراد وممتلكاتهم، وترسيخاً لمشاعر الأمن والاطمئنان.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©