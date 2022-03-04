«نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» في ورشة بـ «نيابة دبي»

دبي (الاتحاد)

نظَّمت النيابة العامة بدبي، ورشة بعنوان «نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية» في النسخة الحادية عشرة لسلسلة الورش القانونية من برنامج إضاءات قانونية التي تعقد سنوياً، بالتعاون مع الشركاء بهدف دعم التعلم المستمر وتطوير مهارات التحقيق والتصرف لدى جهات الضبط والاستدلال وتبادل الخبرات للنهوض بمنظومة العمل القضائي.

وافتتحت الورشة بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، حيث جرى تسليط الضوء على موضوع «نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية»، تزامناً مع مواكبة دولة الإمارات للتحولات العلمية والطبية المتصلة بنقل وزراعة الأعضاء وانطلاقاً من حرص النيابة العامة على إيجاد الطرق المثلى التي تتوافق مع الجوانب التشريعية والسياسات والبروتوكولات الطبية ‏حضر الفريق محمد أحمد المريء مدير الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب جانباً من الورشة التي شارك فيها عدد من القضاة وأعضاء النيابات ‏وضباط الشرطة.