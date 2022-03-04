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الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد في بيشاور
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
4 مارس 2022 22:34

دانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى فضلاً عن إصابة عشرات من المصلين أثناء صلاة الجمعة. 
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. 
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق، وعن مواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. 

المصدر: وام
الإمارات
إدانة
تفجير انتحاري
بيشاور
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