10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة الحكومة التونسية
محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة الحكومة التونسية
4 مارس 2022 22:26

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من معالي نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة.
ونقلت معالي نجلاء بودن تحيات فخامة قيس سعيد الرئيس التونسي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.
فيما حملها سموه تحياته إلى الرئيس قيس سعيد وتمنياته لتونس الشقيقة دوام التقدم.
وبحث سموه ورئيسة الحكومة التونسية، خلال الاتصال، علاقات التعاون في مختلف الجوانب والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.
واطلع سموه من معالي نجلاء بودن على آخر المستجدات على الساحة التونسية، معرباً عن تمنياته لتونس الشقيقة دوام السلم والاستقرار والتوافق الوطني الذي يكفل تجاوز مختلف التحديات التي تواجهه والمضي قدماً لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التونسي الشقيق نحو التنمية والازدهار ومستقبل مشرق وواعد لأبنائه.

المصدر: وام
محمد بن زايد
نجلاء بودن
تونس
اتصال هاتفي
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©