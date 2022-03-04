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طحنون بن محمد يتلقى واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان
طحنون بن محمد يتلقى واجب العزاء في وفاة الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان
4 مارس 2022 19:42

تلقى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بقصر غريبة في مدينة العين، مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في وفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان. 
وأعرب سموهم عن صادق مواساتهم في وفاة المغفور لها الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان. 
كما تلقى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان واجب العزاء من الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين وعدد من المواطنين. 
حضر مجلس العزاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
طحنون بن محمد
واجب العزاء
الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان
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