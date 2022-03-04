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فيديو.. محمد بن راشد: أنجزنا الكثير لكن هناك تحديات في السنوات القادمة
محمد بن راشد
4 مارس 2022 19:12

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مقطع فيديو يؤكد فيه أن الإمارات أنجزت الكثير لكن هناك تحديات في السنوات المقبلة.
وأضاف سموه، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على موقع انستجرام، "أنجزنا في هذه العشر سنين إنجازاً عظيماً ولكن الطموحات أكبر".

  • وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الفيديو الذي نشر تحت وسم #ومضات_قيادية، "هذه السنوات القادمة فيها تحديات ولكن نحن إذا تباطأنا، نتراجع".
    وتابع سموه قائلا "هذه التحديات نعمل كلنا كفريق واحد من أجل حلها ونمشي إلى الأمام".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
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