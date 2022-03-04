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طحنون بن محمد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان
صلاة الجنازة على جثمان الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان
4 مارس 2022 18:42

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صلاة الجنازة اليوم الجمعة على جثمان الفقيدة الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان في مسجد المعترض بمدينة العين. 
كما أدى الصلاة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المصلين.

المصدر: وام
صلاة الجنازة
الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان
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