الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطقة الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والمد الثاني عند الساعة 03:43 والجزر الأول عند الساعة 41:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:17. بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 49:11 والمد الثاني عند الساعة 46:23 والجزر الأول عند الساعة 33:17 والجزر الثاني عند الساعة 17:06.