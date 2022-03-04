المطروشي والملا يزوران مركز التحكم في مهمة «محطة الفضاء الدولية»

آمنة الكتبي(دبي)

التقى رائدا الفضاء الإماراتيان محمد الملا ونورا المطروشي بمراقبي الطيران في مركز التحكم في مهمة محطة الفضاء الدولية (MCC) اليوم، ويمضي الرائدان تدريبات عملية وعملية منذ مطلع العام الجاري، ضمن برنامج تدريبي مكثف في مركز جونسون بوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» مدته نحو عامين، لتأهيلهما ليكونا مشغلين لمحطة الفضاء الدولية في المستقبل.

كما خضع الرائدان لتدريبات البقاء على قيد الحياة والتي تُعد من الدورات الأساسية لرواد الفضاء، والتي يكتسب منها الرواد مهارات مختلفة، ومن أهمها: التعايش مع أصعب الظروف والعمل ضمن فريق واحد، ويخضع رواد الفضاء أيضاً لتدريبات العيش في الغابات والصحراء، لإعدادهم للهبوط الاضطراري في المناطق النائية، كما يخضعون لتدريبات في معامل الفضاء على تشغيل معدات خاصة وأجهزة لازمة لإجراء تجارب علمية وهندسية.

كما وتدرب الرواد على المكوك الفضائي بطائرات نفاثة تلقي بهم من الخلف للتمرين على الطيران، بعيداً عن سفينة الفضاء، دون خط أمان، ويقضي الرواد أوقاتهم في التدريب على أجهزة المحاكاة، وهي أجهزة تحاكي ظروف رحلة الفضاء بالضبط، ويقضي أعضاء الطاقم نحو 8 ساعات في اليوم في أجهزة المحاكاة، ليكرروا كل جزء من الرحلة، ويعطي المعلمون أعضاء الطاقم بصفة مستمرة مشاكل لحلها وتصحيحها، لتهيئتهم لكل المواقف الطارئة المحتملة.

ويخضع الرائدان لتدريبات في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وتستمر لمدة عامين، وتشمل 8 أنواع، هي: المهمات الطويلة المدة على متن المحطة الدولية، والتحكم بالروبوت، وتمارين النجاة على اليابسة والماء، وتدريبات نظرية، ومهمات السير بالفضاء، وأنظمة محطة الفضاء، والتدرب على طائرة T-38، ودورات باللغة الروسية، ويأتي البرنامج، ضمن اتفاقية تعاون بين دولة الإمارات، والولايات المتحدة، وتجري في مركز «جونسون» للفضاء التابع لوكالة «ناسا»، لتأهيل رواد فضاء إماراتيين لتشغيل المحطة الدولية في مهمات طويلة الأجل بالمستقبل، تراوح بين شهر و 6 أشهر.

كما ويخضع رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، العام التدريبي الثاني، في مركز «جونسون الفضائي» بوكالة ناسا، ويشمل Capcoms وهو «كبسولة تواصل» للربط بين عالمين، هما مركز التحكم على الأرض وعالم رواد الفضاء في المحطة الدولية، ويمثل فريق التحكم الفني بالمحطة الأرضية والرواد في المدار، بعد أن أنهيا بنجاح العام الأول في تدريبات تضمنت محاكاة السير في الفضاء واستخدام البدلة وصيانة المحطة وإنقاذ الرواد في الحالات الحرجة، خلال 6 ساعات تحت الماء في مختبر الطفو المحايد (NBL )، كذلك التحليق بطائرات T-38 النفاثة، الذي يحاكي العمل داخل المركبة الفضائية، خاصة أنه يتطلب التعرف إلى مكونات الطائرة وأنظمة التحكم والملاحة، والإجراءات القياسية والطوارئ.