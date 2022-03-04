12 حديقة جديدة في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة ممثلة بمؤسسة الزراعة التجميلية بالدائرة أنها بصدد إنشاء 12 حديقة برأس الخيمة في الأحياء السكنية، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بواقع 3-4 حدائق سنوياً، بحسب حاجة كل منطقة وحي، ضمن خطط الدائرة واستراتيجية تطوير البنية التحتية التي تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأشار الحمادي إلى أن الدائرة أنجزت نحو 75% من الطريق البديل الجديد الذي يربط قمة جبل جيس أعلى قمة بالدولة بالطريق الدائري عبر منطقة وادي حقيل، حيث يساهم المشروع الذي يبلغ طوله 8 كيلومترات، في ربط القمة الجبلية بالطريق الدائري، ما يساهم في توفير 5 كيلومترات مقارنة بطريق وادي البيح الذي تبلغ مسافته إلى جبل جيس 13.5 كيلومتر، وبسرعة 80 كيلومتراً في الساعة، بالإضافة لتقليل الوقت نتيجة للسرعة المقررة عليه بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت فرق العمل في مشروع ربط وادي حقيل بطريق جبل جيس، هي عامل الوقت، نظراً لطبيعة العمل التي تركز على نحت الطريق الجديد في الجبال وتأمينه لمنع انهيارات الصخور الجبلية في المستقبل، مؤكداً أن المؤسسة وضعت دراسات ومجسات قبل بداية المشروع للتأكد من نوعية الصخور، وأن المشروع سيتم الانتهاء منه خلال الربع الثالث 2022.

وأوضح الحمادي أن الدائرة أنجزت ومنذ فترة مشاريع إحلال معابر لتصريف مياه الأودية بمنطقة وادي البيح الجبلية وفق أعلى معايير الأمان للأودية السطحية، والتي تشكل كياناً خرسانياً تحت الأرض بعمق 3 أمتار ومانع ضد نحر الطريق من شدة جريان مياه الأودية التي تصب في مجرى وادي البيح، وضمان توفير سيولة مرورية لزائري قمة جبل جيس نتيجة لمرور المياه بجانب الطرق الإسفلتية.

وأكد الحمادي، أن الطرق المؤدية إلى قمة جبل جيس تمثل أهم مشاريع البنية التحتية التي تنفذها المؤسسة، لدور الطريق في دعم القطاع السياحي، حيث تم تطوير مناطق جديدة لطريق القمة الجبلية الأعلى في الدولة، بحسب عرض كل منطقة في الوادي، وتأمين جوانب الطريق بطول 36 كيلومتراً لضمان الأمان لمرتادي وعشاق قمة جبل جيس

وأضاف: قامت الدائرة ضمن خططها السنوية بتطوير وصيانة كورنيش القواسم والذي يندرج ضمن خطط الدائرة للارتقاء بالمرافق والخدمات العامة في مناطق الإمارة، وتماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، منوهاً بأنه تم تقسيم المشروع على ثلاث مراحل، على أن يتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري.