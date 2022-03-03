المكرّمون بأوسمة رئيس مجلس الوزراء.. أصحاب تجارب ملهمة وقصص نجاح تعكس تميز حكومة الإمارات

دبي (الاتحاد)

يمثل الفائزون بأوسمة رئيس مجلس الوزراء، الذين تم تكريمهم أمس، في حفل الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، نماذج مشرفة للعمل الحكومي القائم على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتبعة لتحسين حياة الناس من خلال تبنيهم ممارسات مبتكرة وغير تقليدية في العمل الحكومي عكست مستوى متقدماً للموظف الشغوف بخدمة مختلف أفراد المجتمع تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في الارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم.

أحمد النعيمي.. كفاءة وحرفية

المقدم أحمد سعيد حميد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في عجمان

- حصل على وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي

- من الموظفين المتميزين أصحاب القصص الملهمة والمشرفة في العمل الشرطي

- أصغر مدير إدارة للتحريات والمباحث الجنائية في وزارة الداخلية

- نجح في ممارسة مهامه بفكر ومنظور في الحد من الجريمة

- يتمتع بشغف كبير وقدرة متميزة في إدارة العمل الجنائي بكفاءة وحرفية عالية

خالد أميري.. ابتكار وتطوير

د. خالد مير أحمد أميري متخصص في علم الجينوم والوراثة الجزيئية

- مدير مركز خليفة للهندسة الوراثية والتقنيات الحيوية ورئيس قسم علوم الأحياء، في جامعة الإمارات

- حاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء في وظائف المستقبل

- من الموظفين المتميزين الذين يمتلكون حباً كبيراً لرسالتهم العلمية ودورها في تحسين الحياة

- أول من أدخل واستخدم تقنية Genome editing في الدولة.

نعيمة الحوسني .. تطوير المعارف

د. نعيمة الحوسني أستاذ مشارك في قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية

- باحثة في مجال علم الخرائط والجغرافيا

- حصلت على وسام رئيس مجلس الوزراء في الوظائف المتخصصة

- لعبت دوراً بارزاً في تعزيز وتطوير المعارف العلمية في هذا المجال الحيوي

- حصلت على 37 جائزة ومنحة بحثية منها 19 جائزة محلية وعالمية و6 منح بحثية وغيرها

- لها 3 كتب تخصصية من تأليفها، و13 بحثاً علمياً منشوراً

منى العيان.. تحسين المؤشرات

- استشاري جراحة الثدي في مستشفى صقر التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع

- حاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب

- تؤمن بأن الابتسامة والاستماع لأوجاع الناس والتفاعل معهم تعزز الروح الإيجابية للمرضى

- من إنجازاتها، افتتاح أول عيادة تخصصية لأمراض وجراحة الثدي في مستشفى صقر 2014

- أثمرت مهاراتها في إدخال أنظمة العمليات الترميمية المباشرة لعمليات أورام الثدي

- عملت على إدخال خدمة قراءة الماموغرام بالذكاء الاصطناعي، كأول مركز على المستوى الإقليمي.

وداد بو حميد.. إدارة التواصل

- مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع

- حصلت على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي

- تؤمن بأن التخطيط المسبق والمتابعة والعمل الدؤوب تسهم في تحويل التحديات إلى فرص جديدة

- وضعت خطة استراتيجية لتحقيق أهداف الوزارة بما ينسجم مع رؤية الدولة للقطاع الصحي

- شخصية قيادية متميزة ولديها خبرة في إدارة التواصل والعلاقات العامة.

شيخة البلوشي.. سعادة المتعاملين

- إداري إسعاد المتعاملين في مركز خدمة برنامج الشيخ زايد للإسكان بالفجيرة

- حاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين

- تتقن العديد من اللغات مثل «الإنجليزية، والأوردو والنيبالية، ولغة الإشارة»

- تمتلك تجربة واسعة في مجال سعادة المتعاملين تمتد على مدى أكثر من 10 سنوات

- بدأت البلوشي مشوارها الوظيفي مع «تسهيل» في الفجيرة.

جاسم البلوشي.. الذكاء الاصطناعي

- مساعد أول، موظف المباحث في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في الفجيرة

- حاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب

- من الشباب الطموح الذي يمتلك حباً وشغفاً كبيراً بعمله

- استطاع توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الجرائم

- تم اختياره ضمن أفضل 4 أفراد شرطة على مستوى العالم لجائزة قادة الشرطة فئة ضابط عام

- كان أصغر طالب في أجيال الشرطة عام 2003، وأصغر عنصر مباحث عام 2008

- حصل على 8 أوسمة وشارات من وزير الداخلية.

فايزة المعيني.. إيجابية وتميز

- مدير مركز أم القيوين للتوحد التابع لوزارة تنمية المجتمع

- حاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب

- تؤمن بأن تحويل العمل من مهمة وظيفية تقوم على تقديم الخدمة فقط إلى مصدر لإسعاد الناس

- كان لها دور بارز في الارتقاء بمستوى أداء مركز أم القيوين للتوحد

- تتصف بالإيجابية والتميز في التعامل والقدرة على استيعاب الآخرين واتخاذ القرارات المناسبة.

فوزية آل علي.. عطاء بلا حدود

- باحثة اجتماعية في إدارة الضمان الاجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية في الشارقة

- حاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين

- مصدر إلهام وقدوة لزملائها في العمل من خلال تفاعلها الإيجابي المتميز

- نموذج مشرق لقصة نجاح المرأة الإماراتية التي تعطي بكفاءة واقتدار وبلا حدود لخدمة الناس

- تحرص على متابعة الحالة الإنسانية بنفسها وفي جميع الأوقات غير متقيدة بأوقات الدوام الرسمي - كان لها الدور الكبير والبارز في تفريج كروب الكثير من الأسر المتعففة.

علي المرزوقي.. حلول مستدامة

- أستاذ بكلية الهندسة وعميد كلية الدراسات العليا «الهندسة الكيميائية والبترولية» في جامعة الإمارات - حاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مبتكر

- يؤمن بأن تعزيز روح المبادرة الإيجابية من أهم الأسباب المحفزة على إيجاد حلول للتحديات

- من عاشقي البيئة فهو لا يكل ولا يمل من البحث عن أفكار وابتكارات لإيجاد حلول مستدامة

- استطاع تحويل رمال الصحراء ونخيلها إلى منتجات صديقة للبيئة وقابلة للتحلل دون أي ضرر

- تمكن من خلال ابتكاراته المتفردة تقديم حلول غير نمطية لأهداف عليا لتحقيق الاستدامة.

عصام الزرعوني.. تميز طبي

- طبيب استشاري أ - تشخيص الأمراض والإصابات

- حاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، خلال مسيرته المهنية كطبيب لمدة 18 عاماً

- استشاري طب طوارئ أطفال في مستشفى القاسمي بالشارقة

- له العديد من الإنجازات، من ضمنها المساهمة في تفعيل قسم الطوارئ وفق المعايير العالمية

- شارك بفاعلية في إعداد السياسات وزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم للتصدي لجائحة «كوفيد-19»

أميرة آل محمد.. بناء المهارات

- مديرة مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي في كلباء بإمارة الشارقة

- حاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة

- مبادراتها المبتكرة تهدف إلى بناء مهارات الطالبات في مختلف المجالات

- نفذت مبادرات تشمل مجالات التحول الرقمي، وتأسيس أكاديمية (MSAT) الافتراضية، وغيرها - أسهمت جهودها في الارتقاء بمستوى السعادة في البيئة المدرسية لتصل إلى (95%).

- تمكنت المدرسة بإدارتها من الفوز بالعديد من الجوائز على مستوى النطاق.

عائشة الشحي.. تحقيق الإنجازات

- معلمة في مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي – رأس الخيمة

- حاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم

- تمتلك رغبة مخلصة في العطاء والعمل الدؤوب وتحقيق الإنجازات بشكل مستمر

- تفوقت في أدائها المدرسي لسنوات عديدة، وحصلت على الكثير من جوائز التميز

- قضت 20 عاماً في بناء مسيرتها المتميزة وتعزيزها بالخبرات اللازمة

- نفذت 70 استراتيجية حديثة منها: التعليم بالألعاب كاستخدامها لمكعبات الليغو وقصص النحو القصيرة.

خلود المنصوري.. أفضل النتائج

- معلمة في مدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي في كلباء بإمارة الشارقة

- حاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم

- تتبنى الفكر التطويري الذي يقوم على مفاهيم التميز والإبداع والابتكار

- تعمل على تطوير مستوى أدائها الوظيفي بشكل متواصل لتحقيق التميز والوصول إلى أفضل النتائج

- تركز على توظيف خبراتها في تحسين مستوى الأداء في مدرستها

- حصلت على الملكية الفكرية عن بحث إجرائي ولعبة «شذور العربية» والمعجم الرقمي.



الحاصلون على ميدالية «فخر الإمارات»

رزان خليفة المبارك

- تقود رزان خليفة المبارك الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أكبر منظمة بيئية عالمية

- بدأت حياتها المهنية في مجال الحفاظ على الطبيعة عام 2001

- ساهمت في تأسيس جمعية الإمارات للحياة الفطرية

- قادت مبادرات لحماية الشعاب المرجانية في دولة الإمارات

- أجرت دراسات استقصائية ميدانية أدت إلى إنشاء أول محمية جبلية ومتنزه وطني في الدولة

- وضعت إطاراً وثقافة لحماية أعشاش السلاحف البحرية والمهاجرة

- تم تعيينها عام 2010 أميناً عاماً لهيئة البيئة في أبوظبي

- تشغل حالياً عضوية مجلس إدارة الهيئة، العضو المنتدب

- لعبت دوراً أساسياً في عمليات إعادة التوطين الناجحة للمها العربي في الدولة والمها الأفريقي «أبو حراب» في تشاد

- ساهمت في بناء صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية

- تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 من القادة العالميين الشباب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018

أحمد الريسي

- يعد اللواء الدكتور أحمد الريسي واحداً من أبرز قادة منظومة إنفاذ القانون في الإمارات

- نموذج لريادة دولة الإمارات في هذا المجال على المستوى العالمي

- يشغل منصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» في دورتها الحالية

- خبير في المجال الأمني والشرطي، والتحول الرقمي، والأدلة الجنائية والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة

- يشغل منصب المفتش العام في وزارة الداخلية بدولة الإمارات منذ عام 2015

- أدى دوراً أساسياً في تنفيذ عدد من المبادرات في المجال الشرطي في الدولة

منصور العور

- الدكتور منصور العور أحد رجالات التميز في دولة الإمارات

- رئيس مجلس إدارة معهد اليونيسكو لتقنيات المعلومات في التعليم IITE منذ 2017

- عضو مجلس إدارة المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي منذ 2014

- خبير إحصائي معتمد من وزارة العدل الأميركية منذ 1997.

- شغل مناصب عدة منها رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة.

- شارك في تأسيس إدارة الجودة الشاملة في شرطة دبي عام 1998.

- نال عدة أوسمة وجوائز منها جائزة الشرق الأوسط لتميز الشخصيات التنفيذية عام 2011.

علي البلوشي

- الدكتور علي البلوشي أستاذ مساعد في كلية الطب في جامعة الإمارات العربية المتحدة

- نائب رئيس شعبة طب وجراحة العظام في جمعية الإمارات الطبية

- أجرى 400 عملية ركب صناعية بمختلف أنواعها لمرضى تجاوزت أعمارهم 60 سنة بتقنية الروبوت الآلي والذكاء الاصطناعي.

- تخصص الدكتور علي واحترف في مجال يشهد منافسة عالمية.

- نموذج إماراتي مُلهم لكل الشباب وقد استضافته المؤسسة الاتحادية للشباب متحدثاً ضمن برنامج 100 موجه.

فاطمة الملا

- أُغرمت بمجال العلوم الوراثية والجينات وترعرعت في أسرة تولي اهتماماً كبيراً للعلم

- حازت المراتب الأولى في التعليم الثانوي على مستوى إمارة أم القيوين

- نالت شهادة البكالوريوس في التقنيات الحيوية بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الشارقة، والماجستير بدرجة امتياز من جامعة غلاسكو البريطانية.

- مبتعثة إماراتية وطالبة دكتوراه في مجال الهندسة البيوكيميائية في المملكة المتحدة

- تطوعت للعمل مساعدة تمريض في أحد المستشفيات في لندن.

- أسهمت في أحد أبحاثها بتطوير لقاح بلازميد الحمض الوراثي الذي يعد أكثر أمناً، وأكثر كفاءة من اللقاحات الفيروسية.