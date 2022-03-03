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«محمد بن راشد للفضاء» يستقبل وفداً من لاتفيا
«محمد بن راشد للفضاء» يستقبل وفداً من لاتفيا
4 مارس 2022 02:00

دبي (الاتحاد)

استقبل سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفداً رفيع المستوى من جمهورية لاتفيا، ضم كلاً من رايموندس لابينز نائب وزير الدولة في وزارة الاقتصاد، وبولس إيربينز، رئيس مؤسسة صناعة الفضاء لدى جمهورية لاتفيا.
وخلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار مسؤولي مركز محمد بن راشد للفضاء، تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض فرص التعاون في مجال الفضاء بين البلدين الصديقين، وخاصة بين المركز ومؤسسة صناعة الفضاء في جمهورية لاتفيا.
وأعرب الوفد الضيف عن إعجابه بمسيرة المركز وإنجازاته، ومشاريع الفضاء العديدة التي يتم تنفيذها حالياً. وتأتي زيارة الوفد الضيف إلى المركز في إطار زيارته الحالية للدولة، وتوصل الدولتين إلى برنامج تعاون اقتصادي.

دبي
الإمارات
مركز محمد بن راشد للفضاء
سالم حميد المري
لاتفيا
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