صقر غباش يؤكد دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب

الرباط (وام)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الصلات التاريخية، والجغرافية، والثقافية التي تربط بين الشعوب العربية والأفريقية مثلت مقوماً أساسياً، وركناً ثابتاً في بناء أطر قوية للعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. وقال: «لا يزال تطوير هذه الروابط والتعاون المتبادل في شتى المجالات يمثلان أولوية أساسية في عمل الحكومات العربية والأفريقية»، مشيراً إلى أهمية أن يكون التعاون بين مجالسنا البرلمانية معيناً حقيقياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لشعوبنا في مجالات التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي التي انطلقت أمس في العاصمة المغربية الرباط تحت عنوان «التعاون والتضامن الأفريقي العربي دعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا».

ونوه معالي صقر غباش إلى التحديات الدولية المتزايدة وما يشهده العالم من صراعات دولية قد تتفاقم نتائجها وتنذر بعواقب غير حميدة وقال إن واحداً من أهم القضايا التي يجب أن نوليها اهتمامنا في مؤتمرنا هذا هو كيفية تحقيق الأمن الغذائي المشترك سيما في ظل التحديات المناخية، ومعالجة آثار كوفيد-19 وما يرتبط به من تعزيز النظم الصحية في أفريقيا. وأوضح معاليه أنه بالرغم من إمكانيات أفريقيا الهائلة في الزراعة إلا أن الاستثمار الزراعي مازال دون المأمول.. ومن ثم كانت رؤية الإمارات مع عدد من الدول هي ضرورة العمل العربي - الأفريقي - الدولي المشترك لإنجاح «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي تهدف إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في الزراعة المراعية للمناخ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستثمارية الفنية الزراعية في البيئات المهمشة.

مكافحة التطرف

وأكد معاليه أهمية أن يكون لبرلماناتنا إطار عمل مشترك تتواصل فيه جهودنا لمكافحة التطرف العنيف، والجماعات الإرهابية وقال: «أدعوكم لتدارس تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقوم به كل من مركزي «صواب» و«هداية» في مكافحة جذور وأصول الفكر المتطرف وما ينجم عنه من تداعيات. وأشار إلى إعلان الدولة مبادرة «كونسورتيوم الإمارات العربية المتحدة من أجل أفريقيا» بهدف بناء متسارع لأفريقيا يقوده الشباب، مؤكداً أن انضمام المجلس الوطني الاتحادي إلى البرلمان الأفريقي في عام 2019، بصفته مراقباً تأكيد منا على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك مع برلمانات الدول الأفريقية، وتعبير عن رغبتنا المشتركة في تعميق علاقات التعاون البرلماني مع برلمانات الدول الأفريقية.