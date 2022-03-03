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الاتحاد النسائي ينظم «استشراف مستقبل المرأة: التخطيط للخمسين»
الاتحاد النسائي ينظم «استشراف مستقبل المرأة: التخطيط للخمسين»
4 مارس 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الاتحاد النسائي العام ملتقى «استشراف مستقبل تمكين وريادة المرأة: التخطيط للخمسين»، الذي أقيم تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة بجناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة نخبة مميزة من المختصين في المجال الأكاديمي وذوي الخبرات العلمية.
وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن المرأة الإماراتية تعيش نهضة تنموية على جميع الأصعدة في شتى المجالات، بخطوات موزونة وواثقة لتحقيق الرقي والتقدم والتطور المنشود خاصة، ونحن نستقبل الخمسين عاماً الجديدة من عمر دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعى الاتحاد النسائي العام خلالها لمواصلة تعزيز أداء وقدرات ابنة الإمارات في كافة القطاعات، بفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
وقالت: «نهدف لاستشراف مستقبل المرأة الإماراتية في جميع المجالات، وتسخير كل الإمكانات للارتقاء بدورها وقدراتها لمستويات أعلى من التطور والريادة، في ظل القيادة الرشيدة، التي صنعت فارقاً حقيقياً في مسيرة المرأة الإماراتية، ليكون لها السبق في مختلف مواقع العمل وتفعيل دورها وتعظيم مسؤولياتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية وغيرها من المواقع».

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الاتحاد النسائي
الاتحاد النسائي العام
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