10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
20 ألف أسرة في أوزبكستان تستفيد من مساعدات الهلال الشتوية
أرشيفية
4 مارس 2022 01:59

طشقند (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد وسوء الأحوال المناخية في 26 دولة حول العالم. ووزعت الهيئة خلال اليومين الماضيين المساعدات الشتوية التي تضمنت وسائل التدفئة والأغطية والملابس الشتوية والمواد الغذائية ومستلزمات الأطفال، على حوالي 20 ألف أسرة في أوزبكستان، عبر وفودها الموجودة على الساحة الأوزبكية للإشراف على إيصال المساعدات إلى المتأثرين، وتفقد أوضاعهم، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية. تأتي المساعدات ضمن برنامج حملة الشتاء الذي تنفذه الهيئة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح المتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في الدول الأكثر تأثراً بتداعياتها الإنسانية. 
وكثفت هيئة الهلال الأحمر جهودها الإغاثية، خلال الفترة الماضية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتخفيف معاناة المتأثرين من الأحوال المناخية السيئة، وتلبية احتياجاتهم الشتوية وتحسين أوضاعهم الإنسانية. وتواجدت الهيئة في الدول المعنية بالمبادرة عبر وفودها الميدانية التي استطاعت الوصول للاجئين والنازحين في مختلف المناطق المستهدفة. وأكدت الهيئة أن استجابتها الإنسانية تجاه تداعيات سوء الأحوال الجوية على اللاجئين والنازحين كانت قوية وسريعة، حيث بدأت جهود الإغاثة الطارئة والعاجلة مع تفاقم تداعيات البرد والشتاء، ما كان له أكبر الأثر في تخفيف حدته على المتأثرين، مشيرة إلى أنه تم تنسيق جهود الإغاثة الميدانية مع الشركاء في تلك الساحات بصورة مكنت الهيئة من أداء دورها، والوصول إلى المتأثرين في مناطقهم، وتوفير مستلزماتهم الضرورية.. وأكدت أن جهودها الإغاثية ستتواصل حتى نهاية فصل الشتاء حسب الخطة التي تم وضعها في هذا الصدد.

الإمارات
أوزبكستان
الهلال الأحمر الإماراتي
مساعدات الهلال الأحمر
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©