20 ألف أسرة في أوزبكستان تستفيد من مساعدات الهلال الشتوية

طشقند (وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد وسوء الأحوال المناخية في 26 دولة حول العالم. ووزعت الهيئة خلال اليومين الماضيين المساعدات الشتوية التي تضمنت وسائل التدفئة والأغطية والملابس الشتوية والمواد الغذائية ومستلزمات الأطفال، على حوالي 20 ألف أسرة في أوزبكستان، عبر وفودها الموجودة على الساحة الأوزبكية للإشراف على إيصال المساعدات إلى المتأثرين، وتفقد أوضاعهم، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية. تأتي المساعدات ضمن برنامج حملة الشتاء الذي تنفذه الهيئة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح المتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في الدول الأكثر تأثراً بتداعياتها الإنسانية.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر جهودها الإغاثية، خلال الفترة الماضية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتخفيف معاناة المتأثرين من الأحوال المناخية السيئة، وتلبية احتياجاتهم الشتوية وتحسين أوضاعهم الإنسانية. وتواجدت الهيئة في الدول المعنية بالمبادرة عبر وفودها الميدانية التي استطاعت الوصول للاجئين والنازحين في مختلف المناطق المستهدفة. وأكدت الهيئة أن استجابتها الإنسانية تجاه تداعيات سوء الأحوال الجوية على اللاجئين والنازحين كانت قوية وسريعة، حيث بدأت جهود الإغاثة الطارئة والعاجلة مع تفاقم تداعيات البرد والشتاء، ما كان له أكبر الأثر في تخفيف حدته على المتأثرين، مشيرة إلى أنه تم تنسيق جهود الإغاثة الميدانية مع الشركاء في تلك الساحات بصورة مكنت الهيئة من أداء دورها، والوصول إلى المتأثرين في مناطقهم، وتوفير مستلزماتهم الضرورية.. وأكدت أن جهودها الإغاثية ستتواصل حتى نهاية فصل الشتاء حسب الخطة التي تم وضعها في هذا الصدد.