سلطان القاسمي يؤكد دور المشاريع الجديدة في خدمة المواطنين

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن المشروعات الحالية والمستقبلية في إمارة الشارقة بشكل عام، وفي المنطقة الوسطى بشكل خاص، لها العديد من العوائد والفوائد الإيجابية على المنطقة وأهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه المشروعات يمتد إلى مسارات متعددة من حيث تأهيل أبناء المنطقة بالعلم النافع، وإحياء موروثها، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على البيئة ومكوناتها والمساهمة في تنمية تنوعها البيئي الحيوي.

جاء ذلك، في كلمة سموه التي ألقاها، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة خلال وضع حجر الأساس لمشروع أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية بمدينة الذيد. وأشار سموه إلى أن الأكاديمية ستعمل على تخريج متخصصين عبر معاهدها المتكاملة والمعنية بدراسة علوم الصحراء، والزراعة، والحيوان، والبيطرة، مؤكداً أن خريجي الأكاديمية سيعملون في المشروعات المتنوعة الموجودة في المنطقة بعد أن يتم تأهيلهم بالشكل اللازم وحصولهم على الدرجات العلمية، إلى جانب العمل على زيادة التوعية والاهتمام بالبيئة ما يسهم في الحفاظ على المكونات الطبيعية المتوفرة من أنواع الحيوانات والأشجار والبذور وغيرها. وقال سموه إن معهد علوم الصحراء سيكون مخصصاً لدراسة علم الصحراء، والمياه، والبذور ويمثل الذراع الأكاديمية المختصة لبنك البذور في الذيد، والذي يعمل على الحفاظ على الغطاء النباتي للمنطقة عبر حفظ وتوفير وإنتاج البذور المختلفة وإكثارها إلى جانب المساهمة في المحافظة على المحميات الطبيعية وتنميتها.

وأضاف سموه أن المعهد الزراعي سيعمل على تخريج مهندسين زراعيين يعملون في مجال الإشراف على الزراعة المنتجة والمثمرة بأنواعها المختلفة، وسيعمل معهد علوم الحيوان على تخريج متخصصين في رعاية وإكثار العديد من أنواع الحيوانات الموجودة بالمنطقة وتطوير سلالتها وتشجيع اقتنائها، وذلك للاستفادة منها في توفير الألبان والغذاء، بينما سيقوم المعهد البيطري بتخريج كوادر مؤهلة في رعاية وعلاج الحيوانات المختلفة. وأعلن سموه بدء الدراسة في الأكاديمية في شهر سبتمبر المقبل، على أن توفر درجتي الدبلوم والبكالوريوس حيث يمكن للطالب نيل درجة الدبلوم بعد إكمال عامين في التخصص المعين، والاستمرار سنتين إضافيتين لنيل درجة البكالوريوس.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وضع لدى وصوله حجر الأساس لمبنى أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية في مدينة الذيد ووقع على مرسوم إنشاء أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية في إمارة الشارقة.

حضر مراسم وضع حجر أساس الأكاديمية كل من علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية للمنطقة الوسطى، وأعيان المنطقة.



حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإنشاء أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم/8/ لسنة 2022 بشأن إنشاء أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم أكاديمية جامعية في إمارة الشارقة تسمى «أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية» ‏«Academy of Ecology and Natural Sciences» وتكون هيئة علمية غير ربحية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتكون مملوكة لحكومة إمارة الشارقة.

كما نص المرسوم على أن يكون مقر الأكاديمية الرئيس في مدينة الذيد، ويجوز لها أن تنشئ أفرعاً ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها. وتتكون الأكاديمية من المعاهد الآتية:. 1. معهد علوم الصحراء. 1. Desert Sciences Institute. 2. المعهد الزراعي. 2. Agriculture Institute. 3. معهد علوم الحيوان. 3. Zoology Institute. 4. المعهد البيطري. 4. Veterinary Institute. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.



جولة

كان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قد تفقد صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المباني السكنية لموظفي قناة الوسطى وجامعة الشارقة فرع مدينة الذيد. وتجول سموه في أروقة المباني السكنية واطلع على ما تضمه من مرافق توفر سبل الراحة والخدمات المتكاملة لساكنيها، وتعرف على أبرز مراحل تنفيذها ومستوى الخصوصية للأسرة وأبنائها ووسائل الترفيه المخصصة لهم.

وشاهد سموه فيلماً مرئياً حول تنفيذ المباني السكنية خلال المراحل السابقة والخطط المستقبلية لإنشاء مبان إضافية والمشروعات المرافقة للمنطقة المحيطة بها. تتألف المباني المكونة من 17 مبنى من طابق أرضي وطابق إضافي، وتشتمل على 68 وحدة سكنية، وتحيط بها حدائق خارجية ومناطق للألعاب والترفيه ومواقف للسيارات. وستضم المنطقة المحيطة بالمباني مركزاً تجارياً بالإضافة إلى مسجد يتسع لـ 400 مصل، وخدمات حيوية أخرى.

وسلم صاحب السمو حاكم الشارقة كلاً من محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مفاتيح المباني السكنية المخصصة لموظفي قناة الوسطى وفرع جامعة الشارقة بمدينة الذيد، راجياً للموظفين وأسرهم الاستقرار والطمأنينة والتوفيق.

حضر تفقد المباني السكنية كل من علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.