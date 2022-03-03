10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
محمد الشرقي يؤكد دور الفنون في تكوين الوعي الإنساني
محمد الشرقي لدى استقباله الطلبة الموفدين (وام)
4 مارس 2022 02:00

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور المهم للفنون في تكوين الحس والوعي الإنساني، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتشجيع الموهوبين والفنانين على صقل إبداعاتهم ورعاية مشاريعهم الفنية. 
جاء ذلك، خلال استقبال سمو ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي عدداً من الطلبة المنتسبين لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة من مختلف إمارات الدولة، ممن تم إيفادهم على نفقة سموه، في زيارة تعليمية إلى الولايات المتحدة، ومدينتي لندن وروما، بهدف توسيع مداركهم الفنية، والتعرف على مختلف أنواع الفنون الإنسانية في دول العالم. 
واستمع سموه من الطلبة، إلى تفاصيل برنامج الزيارة في الدول الثلاث، والذي تضمن زيارات للمتاحف والمعارض الفنية، إضافة إلى المشاركة في ورش عمل حية أقامها فنانون وأصحاب خبرة في مجال الفنون. 
وأثنى سمو ولي عهد الفجيرة، على حرص الطلبة على تنمية مواهبهم، واكتساب المعارف التي تزيد اطلاعهم، وتسهم في دعم إبداعاتهم، ما يعزز حضور الدولة في المجال الفني على المستويين الإقليمي والعالمي. وقدم الطلبة الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، وتشجيع سموه للشباب على ممارسة شغفهم ورعاية مواهبهم، كما قدموا لسموه عدداً من أعمالهم الفنية، تعبيراً عن شكرهم لسموه. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

الفجيرة
محمد الشرقي
الإمارات
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©