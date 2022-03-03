أحمد الصايغ يبحث التعاون مع قيرغيزستان

أبوظبي (وام)

استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة معالي روسلان كازاكباييف وزير خارجية قيرغيزستان في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي. بحث الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى أمس الأول، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات واستعرضا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزير التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والثقافية وبالمحافل الدولية. وتم خلال اللقاء التوقيع على بروتكول إضافي معدل لمذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية قيرغيزستان.