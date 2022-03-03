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باراغواي تنظم مجموعة من الفعاليات للاحتفاء بعيدها الوطني في إكسبو 2020 دبي
جانب من جناح باراغواي في إكسبو
4 مارس 2022 02:00

دبي (الاتحاد)

تُنظم جمهورية باراغواي باقة من الفعاليات لتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية للبلاد، وذلك في جناحها في إكسبو 2020 دبي، بالتزامن مع احتفالاتها بعيدها الوطني اليوم 4 مارس الجاري.
ومن بين أبرز الفعاليات الاحتفالات بالعيد الوطني الباراغواني في ساحة الوصل، بحضور فخامة ماريو عبده بينيتيز، رئيس جمهورية باراغواي، ومعالي لويس ألبيرتو كاستيغليوني، وزير الصناعة والتجارة، ومعالي رؤول كانو، نائب وزيرة العلاقات الاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية. وسيشهد الحدث أيضاً حضور أكثر من 80 مندوباً تجارياً من باراغواي، وممثلين حكوميين رفيعي المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال «هوسيه أغويرو»، المفوض العام لجناح باراغواي في إكسبو 2020 دبي: «يشكّل إكسبو 2020، الذي يدخل شهره الأخير الآن، منصة مثالية لباراغواي لجذب اهتمام العالم إلى الفرص التي توفرها البلاد في مجالات الاقتصاد والثقافة والأغذية والسياحة والاستثمار. وسوف تساعدنا الفعاليات الجديدة يومي 3 و4 مارس على ترسيخ إنجازاتنا في إكسبو».
وتشتمل احتفالات اليوم الوطني على أنشطة فلكلورية، بما في ذلك حفل موسيقي لفرقة Tierra Adentro الحائزة جائزة غرامي وعرض رقص الباليه لفرقة Iberoamericano.

دبي
الإمارات
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إكسبو
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