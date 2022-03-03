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«إيدج» تؤكد التزامها تجاه السوق الهندية
منتجات وحلول متطورة عرضتها «إيدج» (من الصدر)
4 مارس 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

تعزز مجموعة «إيدج» التزامها تجاه السوق الهندية ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال مشاركتها في النسخة الثانية عشرة من معرض الدفاع 2022، معرض أنظمة الأمن البري والبحري والداخلي الذي يقام في غانديناغار بولاية غوجورات، من 10 إلى 14 مارس. وتعد «إيدج» واحدة من شركات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم في مجال الدفاع ومجالات أخرى.
ويعرض جناح «إيدج» في معرض الدفاع 2022 مجموعة واسعة قوامها 30 حلاً ومنتجاً دفاعياً متطوراً تقدمها ثلاث من شركاتها - «كراكال» و«الطارق» و«هالكن»، والتي تغطي مجالات الأسلحة الخفيفة والذخائر الموجهة بدقة والأنظمة الموجهة بدقة.
وقال فيصل البناي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة إيدج: «نحن فخورون بالمشاركة في معرض الدفاع 2022 لأول مرة. إذ تعد الهند سوقاً وشريكة مهمة للغاية لدولة الإمارات وإيدج في المجالات الحكومية والعسكرية والمدنية، ونحن نتمتع بعلاقات ثقافية وتجارية وثيقة. ولكليهما رؤية مشتركة في توفير قدر أكبر من الأمان والفرص في مناطقنا وخارجها، من خلال العمل على إنشاء حلول ومنتجات قابلة للتطبيق ومتقدمة تقنياً ومصنعة في الهند، لتحقيق هذه الأهداف».
وأضاف: «عقب التوقيع مؤخراً على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، أصبح الوقت مناسباً جداً لاستكشاف فرص جديدة لنقل المعرفة وتشكيل شراكات استراتيجية، مما يسمح لمجموعة إيدج بالترويج لقدراتها المتقدمة دعماً لاستراتيجية «اصنع في الهند» الشاملة». وستعرض إيدج العديد من الحلول والمنتجات، بما في ذلك مجموعة كراكال CAR 816 وCAR 817 وCSR 308 وCSR 338 وCSR 50 من البنادق المتطورة وCMP 9 SMG.
 كما ستعرض شركة الطارق إصدارات مصغرة من عائلة الذخائر الموجهة بدقة، وستعرض هالكن عائلة Thunder وDesert Sting من الذخائر الموجهة بدقة. 
ويمكن للحاضرين في معرض الدفاع 2022 زيارة إيدج وشركاتها المشاركة في جناح 9R.11/ 9R.12 في القاعة 9.

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