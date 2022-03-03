تسريع مبادرات تحديث تطبيقات الشركات والحكومات

أبوظبي (وام)

أعلنت كل من «جي 42 كلاود» التابعة لمجموعة «جي 42» وتحالف الإمارات، الشركة الإماراتية المزودة للحلول في مجال التطبيقات التحولّية، أمس عن توسيع نطاق تحالفهما الاستراتيجي من خلال تعاون جديد لتوفير تطبيقات الجيل القادم وخدمات البرمجيات كخدمة للشركات والجهات الحكومية في الإمارات وعبر الأسواق الدولية الرئيسة. ومن خلال هذا التعاون، تهدف «جي 42 كلاود» مع تحالف الإمارات إلى توفير حلول البرمجيات كخدمة آمنة وموثوقة للمؤسسات والهيئات الحكومية في مجالات العمليات والمحتوى وإدارة الموظفين عبر منصة «مايسترو»، وهي منصة تحالف منخفضة الترميز/ غير رمزية لأتمتة الأعمال التجارية.

وقع الاتفاقية، خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 كلاود» ، ويحيى الهامي، الرئيس التنفيذي لتحالف الإمارات. وقال الهامي: «إن توقيع الاتفاقية مع شركة جي 42 كلاود يشجع على بناء علاقة مجزية للجانبين لما فيه مصلحة للشركتين.. وستستفيد كل من شركة تحالف الإمارات و«جي 42 كلاود» من تبادل المعارف والخبرات من خلال التعاون المشترك.. وستساعدنا هذه الاتفاقية على تحديد فرص التعاون إلى جانب توفير مشاركة أفضل الممارسات في عملياتنا التجارية الأساسية بالاستفادة من المنصة السحابية لجي 42 كلاود».

وقال طلال القيسي: «إن الشراكة مع تحالف الإمارات تتيح لنا إمكانية إضافة حلول محلية مبتكرة إلى حزمة خدماتنا، وتوفيرها لمختلف الجهات.. نحن نتطلع لهذه الشراكة ونثق بأنها ستمكننا من تطوير قدراتنا الحالية ودفع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات داخل وخارج الدولة».