«إيدج» تبرم شراكة مع منظمة عالمية لتعزيز جاهزية المتعاملين

أبوظبي (وام)

أعلنت «بيكن رد» الشركة الرائدة ضمن مجموعة إيدج، والمتخصصة في ابتكار الحلول المتقدمة لمواجهة تهديدات الأمن الوطني اليوم إبرام اتفاقية استراتيجية مع «CompTIA» المنظمة البارزة عالميا في إصدار الشهادات لخبراء تكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تقديم البرامج التدريبية المعتمدة عالمياً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستسهم الاتفاقية التي جرى الإعلان عنها خلال مؤتمر آي إس إس العالمي الذي اختتم مؤخرا بفندق جي دبليو ماريوت ماركيز في دبي في تعزيز إمكانات البرامج التدريبية التي تقدمها شركة «بيكن رد» ومطابقة مناهجها التدريبية، بما يلبي معايير ومتطلبات الأمن السيبراني التي تعتمدها CompTIA في شهاداتها، الأمر الذي سيعزز جاهزية المتدربين لتقديم الاختبارات المتقدمة لدى المنظمة. تتماشى هذه الشراكة تماما مع استراتيجية بيكن رد المتمثلة في بناء الشراكات الدولية، وتوفير الاعتمادات الدولية لمتعامليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.