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أطلقها «أبوظبي للمقيمين».. مزايا وعروض لحاملي  الإقامة الذهبية
أطلقها «أبوظبي للمقيمين».. مزايا وعروض لحاملي  الإقامة الذهبية
4 مارس 2022 01:59

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن «مكتب أبوظبي للمقيمين»،  التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، عن التعاون مع شبكة من شركائه الاستراتيجيين في الإمارة من أجل تقديم مزايا وعروض خاصة للحاصلين على الإقامة الذهبية في أبوظبي.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي المكتب إلى تسريع اندماج الحاصلين على الإقامة الذهبية في مجتمع الأعمال المتنامي في أبوظبي، بما يعود بأثر إيجابي على إحداث حراك تجاري واقتصادي ملموس. ويشمل تعاون مكتب أبوظبي للمقيمين مجموعة من الجهات الفاعلة في العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاعات السيارات والعقارات والرعاية الصحية والضيافة والتأمين الصحي والمصارف.
وتجدر الإشارة إلى أن الإقامة الذهبية في أبوظبي هي الأولى من نوعها في المنطقة التي تمنح أصحاب التخصصات والخبرات والمواهب في عدة مجالات تأشيرة طويلة الأمد، والتي تمتد إلى خمس أو عشر سنوات، وذلك ضمن مجموعة من الشروط التي تحقق التوافق بين رؤية الإمارة وأهدافها التنموية من جهة، والكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة من جهة أخرى.
وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب أبوظبي للمقيمين: «تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى رفد منظومة الاقتصاد الوطني بكافة الوسائل والممكنات التي تضمن تعزيز الاستثمارات والتجارة والمجالات الخدمية في مختلف القطاعات الحيوية. وتمثل الإقامة الذهبية خطوة فاعلة بهذا الاتجاه لما تحمله من فرص جديدة من خلال ما يقدمه حملة تلك الإقامة من جهود ملموسة في هذا الصدد».

الإقامة الذهبية
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