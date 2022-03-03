10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الإمارات
هالة بدري: متحف المستقبل رسالة حضارية
هالة بدري: متحف المستقبل رسالة حضارية
4 مارس 2022 01:59

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن دبي والإمارات العربية المتحدة، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستبقى منارة للإبداع والإبهار والابتكار، ومنطلقاً للمعرفة والأمل بمستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية.
وعبّرت بدري عن اعتزازها بهذا الإنجاز الجديد الذي أضافته دبي إلى سجلها الحافل بالإبهار والإبداع، معتبرةً إياه تحفة معمارية جديدة لا تقتصر روعتها على أنها تشكل لوحةً فنية ملهمة وحسب، بل أيضاً بالدلالات الفكرية والحضارية التي تعكس الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشغفه اللامحدود في قيادة نهضة عربية تسهم في كتابة مستقبل واعد للإنسانية، عبر تقديم المنصات المعرفية الحاضنة للعقول المبدعة في شتى المجالات.
وألمحت بدري إلى أن دبي للثقافة لن تألو جهداً مع شركائها في القطاعي العام والخاص في سبيل تسليط الضوء على الرسالة الحضارية للمتحف كرمز للتسامح والتعايش، والتقاء العقول والثقافات للتفاعل واستشراف المستقبل، والتحفيز على استثمار بواباته للعبور إلى عالم الغد.

دبي
الإمارات
متحف المستقبل
هالة بدري
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©